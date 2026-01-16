陸證監會：堅決防止市場大起大落 推上市公司監管條例

就今年資本市場監管工作，中國證監會15日召開系統工作會議，表示2026年要堅持穩字當頭，堅決防止市場大起大落，全力營造「長錢長投」的市場生態。同時，進一步嚴肅市場紀律，加快推動發布上市公司監管條例，全面落地新修訂的上市公司治理準則等。

去年，在國際局勢動盪下，大陸A股三大指數整體震盪走強、頻頻放量，滬指、深證成指、創業板指全年累計漲幅分別達18.41%、29.87%甚至49.57%，滬指今年來更突破4千點大關，在4,100點左右來回。

在此背景下，中國證監會15日召開2026年系統工作會議，總結2025年工作，分析當前形勢，研究部署2026年工作。據陸方發布，中國證監會黨委書記、主席吳清出席會議並講話，會議強調，當前大陸資本市場總體「穩中向好」，但仍然面臨內外風險交織、新舊矛盾疊加的複雜嚴峻挑戰。

會議稱，證監會要堅持穩中求進、提質增效，緊扣防風險、強監管、促高質量發展的工作主線，持續深化資本市場投融資綜合改革，提高制度包容性、適應性和競爭力、吸引力，努力實現質的有效提升和量的合理增長，切實增強市場內在穩定性，更好助力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，為「十五五」良好開局積極貢獻力量。

會議提出5點，堅持穩字當頭、改革攻堅、依法從嚴、固本強基和做強主場。內容包括，要全方位加強市場監測預警，及時做好逆週期調節，強化交易監管和信息披露監管，進一步維護交易公平性，嚴肅查處過度炒作乃至操縱市場等違法違規行為，堅決防止市場大起大落。

還有，繼續深化公募基金改革，持續拓寬中長期資金來源渠道和方式，推出各類適配長期投資的產品和風險管理工具，積極引導長期投資、理性投資、價值投資，全力營造「長錢長投」的市場生態。以及，不斷提高服務高質量發展質效，提升監管執法有效性和震懾力，促進上市公司價值成長和治理提升，推動資本市場雙向開放邁向更深層次、更高水準等等，例如強化科技賦能監管，加快推動發布上市公司監管條例，全面落地新修訂的上市公司治理準則。

會議也要求，要以更高標準、更實舉措推進證監會系統全面從嚴治黨，針對性完善有效預防和懲治資本市場新型腐敗、隱性腐敗的政策措施，不斷增強隊伍純潔性、專業性、戰鬥力。