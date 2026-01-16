快訊

港府財政司長陳茂波：地價收入處低位 不足以支撐基建投入

聯合報／ 香港特派員李春／即時報導
港府財政司長陳茂波。（中新社資料照）
港府財政司長陳茂波16日說，對今年香港經濟展望審慎樂觀，但未來2、3年，香港地價收入仍處低位，不足以支持基建投入。

陳茂波16日出席香港立法會財務委員會特別會議時說，對香港今年經濟展望審慎樂觀，但地緣政治風險預計會加劇，影響資本市場及資金流向，香港政府在財政上要審慎，大力發展之餘要統籌好金融等方面的安全，防範「黑天鵝」或「灰犀牛」事件。

在低稅制下，港府財政收入主要靠買地收入和印花稅，在樓市興旺時，賣地收入占港府財政收入占比極高，被稱為重要支柱，近年香港樓市下行，地價收入大減，是港府重要的財政壓力。

陳茂波說，香港現在房地產市場穩定，而基建投入已由每年900億港元提升至1,200億港元，但本年度地價收入仍處於較低水平，預期未來2至3年，地價收入不足以支持基建投入，雖然今年經營帳目會錄得盈餘，但相對投入仍有大落差，當中的資金缺口需靠發債支持。

有立法會議員指，未來香港的北部都會區建設資金來源是發債，關注會否考慮增加發債規模。陳茂波稱，未來港府發債會配合市場發展需要，從規模和年期上作調整。他相信香港借債比率低、信用好，因此會考慮發行短債，節省利息；但同時北部都會區在前期投入、企業落地發展，回報及稅收收入會集中在後期，在相關情況發債，年期可能要較長一點。

陳茂波還說，香港去年失業率一度達3.9%，但現時香港樓市已相對穩定，私人發展商開工有增加，相信對建造業失業率會有緩解。消費是去年表現較弱的環節，但近月有明顯改善，去年8至11月的零售數字有正增長。

