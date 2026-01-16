快訊

台美關稅協議遭大陸抗議 陸委會：台美談判是互惠、不針對第三方

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
陸委會副主委梁文傑16日表示，「我們已是WTO、APEC國際經貿組織成員，有權利和任何國家做經貿協議，中共無權干涉」。（記者廖士鋒／攝影）
台美關稅談判總結後，已經簽署MOU，而美方要求台灣的對等關稅為15%，台灣則搶先全球取得232半導體及衍生品關稅最優惠待遇。同時，台灣將對美投資5,000億美元。相關安排遭到大陸方面反彈，而陸委會強調，台美關稅雙邊談判結果是雙邊互惠安排，不針對第三方，我方有權和任何國家做經貿協議，中共無權干涉。

依據陸方的公布數據，台灣去年對大陸貿易順差仍有1,400億美元以上，兩岸經貿還是相當密切，台美的關稅協議敲定後，對於大陸台商或者從事美國、大陸、台灣轉口貿易的產業有沒有利多？

同時，港媒南華早報引述大陸駐美使館說法稱，該使館要求美方立即停止推進與撤銷所謂的協議，否則後果由美方承擔，大陸外交部發言人郭嘉昆16日也表示「一貫堅決反對建交國與中國台灣地區商簽任何具有主權意涵和官方性質的協議」。大陸方面是否可能因為不滿台美經貿上的這些安排，而對兩岸經貿有新的措施？

對於上述問題，陸委會副主委梁文傑16日下午在記者會上回應指，台美關稅雙邊談判結果是雙邊互惠安排，不針對第三方，與兩岸經貿往來沒有關係，「我們已是WTO、APEC國際經貿組織成員，有權利和任何國家做經貿協議，中共無權干涉。」

梁文傑表示，這次談判看到很多人評論，對等關稅調降到15%，和日本、南韓、歐盟齊平，最大獲利者應該是我們傳統產業，包含工具機、汽車零組件、自行車、運動器材等，在這樣稅率下我們的競爭力會相當高，但梁文傑也提到，目前大陸出口美國的類似傳產稅率是47%，所以當然可能會對大陸台商，若從事這方面產業，會有一些影響，但具體怎麼做生意、在哪投資，還是由廠商自己考慮。

另外對於賴清德總統定義大陸為「境外敵對勢力」後，2025年兩岸參訪團跟商務團有沒有減少？梁文傑透露，商務交流2024年入境台灣的大陸地區民眾是6萬1,185人次，2025年1-11月是6萬5,979人次。2024年有2,296人次陸生入境、去年是3,083人次，舉凡世壯運、龍舟交流、研討會等，兩岸來往還是相當頻繁。

台美關稅 經貿 梁文傑

