大陸國企資產規模達1752兆台幣 「十五五」時期重點瞄準AI

大陸官方轄有的資產數量驚人，最新統計顯示，大陸國資系統監管的企業資產總和，達到人民幣387兆元（約合台幣1,752兆元）的水平，在「十四五」時期的年均增長率創下10.5%，「十五五」時期的重點任務也已揭露，包含加快提升科技創新能力、加快提升國有企業價值創造能力，集中力量攻克一批輻射性、全域性、戰略性技術等，主導官員特別強調「要高度重視人工智慧這個關鍵變數」。

1月15日國資委在北京召開地方國資委負責人會議，新華社引述會議消息，「十四五」時期，大陸國有企業質量效益全面提升，國資系統監管企業資產總額從人民幣235兆元增長到387兆元，年均增長10.5%，有力支撐了大陸經濟社會持續健康發展。

另據大陸國資委網站，1月15日在會議上，大陸國務院國資委主任張玉卓強調要以推動高質量發展為主題，以培育發展新質生產力為重點，以改革創新為根本動力，以全面從嚴治黨為根本保障，聚焦主責主業，立足實體經濟，持續優化國有經濟布局，「堅定不移做強做優做大國有企業和國有資本」，切實增強核心功能、提升核心競爭力，努力建設世界一流企業，更好服務中共黨和國家工作大局。

會議強調，「十五五」時期，大陸國資國企肩負新使命、應對新挑戰，要努力實現戰略使命明顯強化、科技自立自強水平明顯提升、布局明顯優化、企業活力動力明顯增強、共產黨的領導與黨的建設明顯加強。要加快提升國有企業價值創造能力，引導企業更加注重內在價值、長期價值，實現質量更高、效益更好、結構更優、帶動更強的發展；加快提升科技創新能力，加強考核引導和政策支持，集中力量攻克一批輻射性、全域性、戰略性技術，加快提升產業升級能力。

會議強調，要扎實做好國資國企2026年各項重點工作，確保「十五五」開好局、起好步。要著力推進提質增效穩增長，著力強化國有企業科技創新主體作用，培育科技領軍企業，加快成果轉化應用，著力推進國有經濟布局優化和結構調整，優化提升傳統產業，打造新興支柱產業；堅持底線思維、極限思維，有效防控重點領域風險。

據證券時報、澎湃新聞等報導，此次會議提出了「十五五」時期地方國資國企工作的主要目標。包含科技自立自強水準明顯提升，重點領域關鍵核心技術快速突破，科技領軍企業數量穩步增長。同時，布局明顯優化，在關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業領域控制地位持續鞏固，傳統產業加快轉型升級，戰略性新興產業增加值占比大幅提升。

張玉卓在會議上還表示，「特別要高度重視人工智慧這個關鍵變數」，他說，支持企業參與中央企業「AI+」專項行動，共同打造一批高價值場景，持續深化智慧工廠梯度培育行動，全方位賦能千行百業。與此同時，要緊密結合地方產業政策、區域資源稟賦、整合併購等方式加力布局，強化與產業鏈上下游企業的協同合作，搶佔未來發展制高點的新興支柱產業。