快訊

男質疑醫療疏失找黃偉哲陳情 突在市長室外持刀劃傷脖濺血送醫

確定了！i-dle 3月7日登台北大巨蛋 10種票價、開賣日一口氣全公布

時間軸圖表／歷時9個月6輪談判 台美關稅32%→15%如何轉折變化？

聽新聞
0:00 / 0:00

大陸國企資產規模達1752兆台幣 「十五五」時期重點瞄準AI

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸近日召開地方國資委負責人會議，提出「十五五」時期的重點要求，包含聚焦AI等新興戰略產業。圖為2024年1月的地方國資委負責人會議。（圖／取自大陸國資委官網）
大陸近日召開地方國資委負責人會議，提出「十五五」時期的重點要求，包含聚焦AI等新興戰略產業。圖為2024年1月的地方國資委負責人會議。（圖／取自大陸國資委官網）

大陸官方轄有的資產數量驚人，最新統計顯示，大陸國資系統監管的企業資產總和，達到人民幣387兆元（約合台幣1,752兆元）的水平，在「十四五」時期的年均增長率創下10.5%，「十五五」時期的重點任務也已揭露，包含加快提升科技創新能力、加快提升國有企業價值創造能力，集中力量攻克一批輻射性、全域性、戰略性技術等，主導官員特別強調「要高度重視人工智慧這個關鍵變數」。

1月15日國資委在北京召開地方國資委負責人會議，新華社引述會議消息，「十四五」時期，大陸國有企業質量效益全面提升，國資系統監管企業資產總額從人民幣235兆元增長到387兆元，年均增長10.5%，有力支撐了大陸經濟社會持續健康發展。

另據大陸國資委網站，1月15日在會議上，大陸國務院國資委主任張玉卓強調要以推動高質量發展為主題，以培育發展新質生產力為重點，以改革創新為根本動力，以全面從嚴治黨為根本保障，聚焦主責主業，立足實體經濟，持續優化國有經濟布局，「堅定不移做強做優做大國有企業和國有資本」，切實增強核心功能、提升核心競爭力，努力建設世界一流企業，更好服務中共黨和國家工作大局。

會議強調，「十五五」時期，大陸國資國企肩負新使命、應對新挑戰，要努力實現戰略使命明顯強化、科技自立自強水平明顯提升、布局明顯優化、企業活力動力明顯增強、共產黨的領導與黨的建設明顯加強。要加快提升國有企業價值創造能力，引導企業更加注重內在價值、長期價值，實現質量更高、效益更好、結構更優、帶動更強的發展；加快提升科技創新能力，加強考核引導和政策支持，集中力量攻克一批輻射性、全域性、戰略性技術，加快提升產業升級能力。

會議強調，要扎實做好國資國企2026年各項重點工作，確保「十五五」開好局、起好步。要著力推進提質增效穩增長，著力強化國有企業科技創新主體作用，培育科技領軍企業，加快成果轉化應用，著力推進國有經濟布局優化和結構調整，優化提升傳統產業，打造新興支柱產業；堅持底線思維、極限思維，有效防控重點領域風險。

據證券時報、澎湃新聞等報導，此次會議提出了「十五五」時期地方國資國企工作的主要目標。包含科技自立自強水準明顯提升，重點領域關鍵核心技術快速突破，科技領軍企業數量穩步增長。同時，布局明顯優化，在關係國家安全、國民經濟命脈的重要行業領域控制地位持續鞏固，傳統產業加快轉型升級，戰略性新興產業增加值占比大幅提升。

張玉卓在會議上還表示，「特別要高度重視人工智慧這個關鍵變數」，他說，支持企業參與中央企業「AI+」專項行動，共同打造一批高價值場景，持續深化智慧工廠梯度培育行動，全方位賦能千行百業。與此同時，要緊密結合地方產業政策、區域資源稟賦、整合併購等方式加力布局，強化與產業鏈上下游企業的協同合作，搶佔未來發展制高點的新興支柱產業。

實體經濟 戰略 資產

延伸閱讀

大陸網友列9項最難接受香港文化！「不能隨地做1事」惹共鳴

斡旋泰柬衝突後...大陸捐贈泰國9000萬元 盼以「亞洲方式」發揮作用

陸客赴日估減半 改去韓越泰

陸水泥業轉型步入深水區

相關新聞

大陸國企資產規模達1752兆台幣 「十五五」時期重點瞄準AI

大陸官方轄有的資產數量驚人，最新統計顯示，大陸國資系統監管的企業資產總和，達到人民幣387兆元（約合台幣1,752兆元）...

愛馬仕溜溜球賣8.3萬台幣！陸客服稱用料珍貴「深圳、廣州已賣斷貨」

有大陸網友近期在社群平台發文稱，法國時尚品牌愛馬仕（Hermès）出了溜溜球，售價為18,400元人民幣（約新台幣83,...

中國2025年引進美國電影 未如官方宣稱減少

因中美貿易戰，中國去年4月曾宣布「將適度減少美國影片進口數量」。不過，據統計，2025年中國進口分帳片整體數量與2024...

「死了麼」App在陸被下架！取英文名Demumu竟是「這原因」

為防止孤獨死、提供獨居者上網「簽到」的App，因取名「死了麼」引發網上熱議，一度登上蘋果App Store付費榜榜首，但...

恆大之後 中國房企景瑞控股遭香港法院頒令清盤

中國的房債危機未除，繼恆大集團之後，中國房企景瑞控股也被香港法院頒下清盤令

斡旋泰柬衝突後...大陸捐贈泰國9000萬元 盼以「亞洲方式」發揮作用

泰柬衝突爆發以來，雙方互有死傷，近期好不容易停火，大陸駐泰大使張建衛15日會見泰國總理時，轉交大陸政府提供的2,000萬...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。