愛馬仕溜溜球賣8.3萬台幣！陸客服稱用料珍貴「深圳、廣州已賣斷貨」

聯合報／ 大陸中心／即時報導
愛馬仕推出1款溜溜球，在陸定價18,400人民幣引發討論。（圖／取自界面新聞）
愛馬仕推出1款溜溜球，在陸定價18,400人民幣引發討論。（圖／取自界面新聞）

有大陸網友近期在社群平台發文稱，法國時尚品牌愛馬仕（Hermès）出了溜溜球，售價為18,400元人民幣（約新台幣83,341元）引發關注。有大陸網友問「這真的不是賣不出的行李箱上拆下來的輪子加根繩子？」

陸媒介面新聞報導，15日查詢愛馬仕小程序，該款溜溜球的商品資訊顯示：配有Mysore山羊皮收納盒，產品靈感來自R.M.S行李箱的金屬軸滑輪，其皮革溜溜球手把採用馬鞍針法縫線。並指產品是法國製造，長4.5公分，直徑3.5公分。

愛馬仕官方客服告訴陸媒「密度財經」稱，該近期推出的新品，採取皮革和馬鞍針縫線手把設計，收納盒採用山羊皮，天然且珍貴。目前該產品網上有極少量庫存，在深圳、廣州已斷貨，接下來會不定時不定量從法國引進。

陸媒還比較一般溜溜球價格，據三方購物平台資料，普通的溜溜球價格在9-150元人民幣之間。其中1款用於專業比賽的溜溜球，材料為ABS（工程塑料合金），重量64.7克，售價138元人民幣。

去年11月底，愛馬仕在官網上架2款狗碗，定價分別為18,300元、20,600元人民幣，材質為100%不鏽鋼，產地為法國，也引發大量關注。愛馬仕客服當時向介面新聞表示，這款狗碗是2026年春季的新款產品。

愛馬仕去年第3季財報顯示，該季愛馬仕銷售額達39億歐元，按固定匯率計算同比增長10%，超過部分分析師此前預測的9.3%；按當前匯率計算同比增長5%，該業績相較第2季略有改善，尤其是在歐美和亞洲。

