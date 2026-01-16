中國2025年引進美國電影 未如官方宣稱減少

因中美貿易戰，中國去年4月曾宣布「將適度減少美國影片進口數量」。不過，據統計，2025年中國進口分帳片整體數量與2024年持平，美國電影幾乎未受影響。

中國電影進口片主要包括分帳片和買斷片（又稱批片），分帳片由國外電影製片方透過中介在中國代理發行，並商定票房分帳比例，它們歷來受國際局勢影響較大。

根據微信公眾號「院線電影資料庫2025」，2025年中國大陸共引進分帳片32部（另有復映片3部），總票房人民幣81.07億元（約新台幣365億元），占全年票房的15.6%，得益於「瘋狂動物城2」達40億元票房的成績，2025年分帳片整體票房總值和占比都略有上升。

2025年中國分帳電影上映數量與2024年一致，且2025年除了一部俄羅斯片，其餘都是美國片。

文章指出，2025上半年由於中美關係緊張，導致官方提出「適度減少美國電影引進」的策略，但結果來看幾乎沒受什麼影響。而下半年中日關係的惡化則導致原本要上映的日本分帳片「復仇公主斯嘉麗」（台灣稱「Scarlet永無止境的史嘉蕾」）直接夭折。

而在進口買斷片的部分，2025年中國大陸共引進85部（除港台外68部），總票房約25.44億，占全年票房的4.9%，相比2024年外國片多了24部。買斷片的票房冠軍為日本動畫「鬼滅之刃：無限城篇 第一章 猗窩座再襲」，票房6.78億元。

2025年4月2日，美國川普政府推出「對等關稅」，中國開始提出多項反制行動。其中，中國國家電影局10日以不具名發言人名義宣稱，美國政府對中國濫施關稅的行徑，勢必會令國內觀眾「對美國影片好感度進一步降低」。「我們將遵循市場規律，尊重觀眾選擇，適度減少美國影片進口數量」。