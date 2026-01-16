快訊

營養午餐免費就是讚？日本「給食無償化」困難問題多

28年經典原味蛋撻下架！肯德基推「超極酥」新品接班

多縣市爆社工遭地方政府欠薪 衛福部行文22縣市政府要求如期發放

「死了麼」App在陸被下架！取英文名Demumu竟是「這原因」

聯合報／ 記者潘維庭／即時報導
大陸推出給獨居人士「簽到」以防孤獨死的App「死了麼」引發熱議。（圖／取自新京報網站）
大陸推出給獨居人士「簽到」以防孤獨死的App「死了麼」引發熱議。（圖／取自新京報網站）

為防止孤獨死、提供獨居者上網「簽到」的App，因取名「死了麼」引發網上熱議，一度登上蘋果App Store付費榜榜首，但現在傳出在一夕暴紅後在大陸被下架，有陸媒引述「死了麼」創始人稱，軟體是「被要求下架」。

南方網15日晚間報導，中國藍新聞稱，「死了麼」突遭下架，該App創始人郭先生也確認了這一消息，但未詳細說明被下架的原因。

目前在大陸以外的蘋果App Store，仍能搜到「死了麼」App，軟體說明為「每天打開App，點一下『我還活著』，若連續多天未簽到（天數可自行設定），系統將自動寄送 Email／簡訊通知你的緊急聯絡人（家人、朋友），提醒他們『你可能需要被關心』。」

14日晚，「死了麼」App團隊在微博發文稱，之前更名未能盡如人意，決定將命名權交給使用者，希望能為其取一個「響亮的新名字」，團隊表示，將選取最佳創意，獎勵給第1位提出該名字的獲獎使用者，並提供現金紅包。徵名截止時間為18日晚23:59，「我們將選取最佳創意，獎勵給第一位提出該名字的獲選用戶，奉上666元現金紅包。」

13日晚間，「死了麼」App曾宣布，將在發布的新版本中改名為「Demumu」，對於新名字由來，創始人郭先生表示，App最終名稱「Demumu」是經過團隊慎重討論後創造的詞彙，他解釋，前2個字母「De」取自英文單詞「Death」，緊扣「死亡」的核心概念，而後半部分的「mumu」則旨在營造一種親切、可愛的「Q萌」感。

名字 下架 團隊

延伸閱讀

第2季才剛落幕 Netflix宣布再戰「黑白大廚3」賽制全改

肯定關稅談判團隊揮出全壘打 卓揆：護國神山「主峰還在台灣」

談判團隊六度赴美磋商…半導體關稅優惠 有共識

高球／TLPGA第八、九屆理事長交接 黃璧洵接下印璽期盼開創新局

相關新聞

中國2025年引進美國電影 未如官方宣稱減少

因中美貿易戰，中國去年4月曾宣布「將適度減少美國影片進口數量」。不過，據統計，2025年中國進口分帳片整體數量與2024...

「死了麼」App在陸被下架！取英文名Demumu竟是「這原因」

為防止孤獨死、提供獨居者上網「簽到」的App，因取名「死了麼」引發網上熱議，一度登上蘋果App Store付費榜榜首，但...

恆大之後 中國房企景瑞控股遭香港法院頒令清盤

中國的房債危機未除，繼恆大集團之後，中國房企景瑞控股也被香港法院頒下清盤令

斡旋泰柬衝突後...大陸捐贈泰國9000萬元 盼以「亞洲方式」發揮作用

泰柬衝突爆發以來，雙方互有死傷，近期好不容易停火，大陸駐泰大使張建衛15日會見泰國總理時，轉交大陸政府提供的2,000萬...

上海拚L4級自駕車明年量產

上海推動高階自動駕駛應用再釋政策訊號。上海經濟和信息化委員會、上海市交通委員會及上海市公安局近日聯合印發《上海高級別自動...

「千問」接入支付寶 說一句就下單

阿里巴巴集團旗下千問App，15日宣布全面接入支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等阿里生態業務，首先在大陸實現點外賣、訂機票等...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。