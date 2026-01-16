恆大之後 中國房企景瑞控股遭香港法院頒令清盤

中國的房債危機未除，繼恆大集團之後，中國房企景瑞控股也被香港法院頒下清盤令。

景瑞在香港上市，主要業務在中國大陸發展房地產，該公司公布，香港高等法院15日頒令公司清盤，香港破產管理署署長為臨時清盤人。

隨著公司遭清盤，景瑞的股票昨天起在香港交易所停止買賣，此前股價報港幣0.016元。

自2022年初起，中國大陸房地產業爆發債務危機，眾多房企未能償還到期債務。為了解決違約問題，這些房企紛紛與債權人商討債務重組。恆大集團由於債務龐大，於2024年遭香港法院頒下清盤令。

此外，另一中國房企佳源國際於2023年也被香港法院頒下清盤令，但公司清盤人仍致力與各方合作，以便制定債務重組方案，目前仍然存在變數。

一些中國大陸房企則與債權人達成債務重組協議。據外媒去年12月報導，碧桂園的141億美元境外債務重組計劃獲得香港法院的正式批准。