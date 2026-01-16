快訊

陸水泥業轉型步入深水區

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

近期大陸水泥行業產能置換進程加速推進，多省密集發布轄區內水泥企業補充產能置換方案公示及公告，大陸水泥產業步入轉型的深水區。專家分析，即便產能置換工作全面完成，但受到需求下滑，行業產能過剩程度仍將維持在30%左右，且大陸水泥市場價格料在2028年才觸底回升。

證券時報報導，大陸工信部等六部門日前印發「建材行業穩增長工作方案（2025—2026年）」，將水泥產能管控列為穩增長的核心舉措，通過規範產能管理機制推動行業優勝劣汰。也因此，近期浙江、山東、雲南、廣東與湖北等多地相繼推出轄區內水泥企業的補充產能置換方案公告。

2025年上半年多家巨頭水泥企業已出現虧損，因水泥行業長期「實際產能遠超備案產能」，進一步加劇市場無序競爭，拖累行業盈利水平。卓創資訊水泥分析師侯林林表示，當前政策下，若企業未能在去年12月底前通過產能置換方案補齊產能差額，其超標生產行為將在2026年失去政策支持。

中國水泥網水泥大數據研究院分析師李坤明分析，此前水泥業部分企業實際產能較備案產能高出20-40%，政策明確劃定紅線，要求今後企業日產能超備案值比例不得逾10%。即使產能置換完成，但需求仍不足，預計全國水泥需求年減5%，從去年16.9億噸降至約16億噸。

去年大陸全國水泥行情開高走低，一路跌至近年同期最低水平。侯林林認為，2026年至2027年水泥市場價格大概率維持低位運行。

水泥 分析師

