人行啟動新一輪寬鬆措施

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
中國人民銀行。（中新社）

中國人民銀行啟動新一輪寬鬆措施，將下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，各類再貸款1年期利率從1.5%降至1.25%，其他期限檔次利率同步調整，19日生效；並將商業用房購房貸款最低首付比率從50%降至30%。人行並透露今年還有降準及降息空間。

澎湃新聞報導，人行副行長鄒瀾昨（15）日在記者會上表示，人行將下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點（1碼），這是根據當前經濟金融形勢需要推出的措施，旨在提高銀行重點領域信貸投放的積極性，同時完善結構性工具並加大支持力度，助力經濟結構轉型優化。

人行提出八項具體措施，包括下調各類再貸款利率，支農支小再貸款與再貼現打通使用並增加額度，其中支農支小再貸款額度增加人民幣5,000億元，設立民營企業再貸款人民幣1兆元，重點支持中小民營企業。

措施提到，科技創新和技術改造再貸款額度，由原先人民幣8,000億元增加人民幣4,000億元至人民幣1.2兆元，並將研發投入水平較高的民營中小企業納入支持範圍。

同時，人行合併設立「科技創新與民營企業債券風險分擔工具」，合併管理此前已設立的民營企業債券融資支持工具與科技創新債券風險分擔工具，合計再貸款額度人民幣2,000億元。

人行會同銀保監會將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%，以支持商辦及房地產市場去庫存。

鄒瀾透露，從今年看，降準減息還有一定空間。從法定存款準備金率看，目前金融機構法定存款準備金率平均為6.3%，降準仍有空間。從政策利率看，目前人民幣匯率較穩，美元處降息通道，匯率不構成很強約束；內部約束上，2025年來銀行淨息差已出現企穩跡象，2026年還有規模較大的3年期及5年期長期存款到期，此次下調各項結構性貨幣政策工具利率有助於降低銀行付息成本，穩定淨息差，減息創造一定空間。

港媒信報指出，人行宣布自1月19日起，下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點。下調後，3個月、6個月和1年期支農支小再貸款利率分別為0.95%、1.15%和1.25%，再貼現利率為1.5%，抵押補充貸款利率為1.75%，專項結構性貨幣政策工具利率為1.25%。

人民幣 額度

