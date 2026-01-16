小摩：陸2026年GDP 看增4.3%

快訊

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

摩根大通私人銀行預估，大陸2026年GDP增長率約為4.3%，增長區為4.1%至4.6%，較2025年有所回落，主要原因在於出口增長基期較高。另外，部分產業政策以削減產能為目標，前景不確定性較強。

綜合《信報》、香港經濟日報報導，摩根大通私人銀行全球投資策略師陳緯衡預期，今年政策層面預計將保持適度支持性，財政立場應維持擴張性，使預算赤字保持在GDP的4%左右，並透過政策性銀行和地方政府化債機制獲得額外支持。

摩根大通認為，大陸2026年經濟走勢或將延續目前態勢，但總體應更趨於「回歸常態」。經濟增長動力結構性失衡依然突出。房地產行業持續低迷下，即便出口表現創下新高，消費疲軟和投資意願低迷趨勢可能持續。

至於中國人民銀行很可能繼續採取精準調控策略，在穩增長、防通貨膨脹與維護銀行業盈利能力之間尋求平衡。預期政策利率不會大幅下調，並認為大陸央行可能更加依賴流動性操作和存款準備金率調整等措施。

在消費方面，去年大陸居民消費增長較為疲弱。多個行業增長速度普遍放緩，主要是因為勞動力市場疲軟和居民收入增長放緩所致。房地產市場持續下行，使家庭對資產負債狀況更趨謹慎。

陳緯衡指出，提振內需被明確列為政策重點，即使一直在釋放多重訊號，但傳達的訊號不甚明確，如中央經濟會議刪除了「重點發力提振內需，尤其是居民消費需求」這句話，相信主要消費者刺激政策將於今年繼續，但此前補貼成效逐漸衰減，未來規模可能被縮減。可能出現針對服務業的消費補貼和居民轉移支付項目。

