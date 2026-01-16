聽新聞
汕頭「八大工程」 拚海洋經濟
廣東汕頭15日召開全市海洋經濟工作會議。會上，汕頭市發布海洋經濟高質量發展「八大工程」，總投資約4522億元（人民幣，下同），共涵蓋105個項目。
中新社報導，汕頭市在清潔能源領域布局「海上風電資源開發建設工程」，「南澳洋東海上風電項目」、「粵東海上風電002項目」、「粵東海上風電008項目」等項目，投資超3000億元。
在臨港經濟區製造方面，汕頭推進「臨港高端裝備製造產業基地建設工程」，其中「汕頭海上風電智慧能源四個一體化」項目、「汕頭海纜生產製造基地項目」、「粵東海上風電運維基地」等9項目，總投資160億元。
汕頭還開展現代海洋新興產業培優工程，包括「新型功能性海洋生物保健品研發與現代產業建設及配套項目」、「海洋生物功能食品建設項目」等18個項目，總投資306億元。同時該市升級傳統漁業模式，推進「現代化海洋牧場建設工程」引領漁業朝著深遠海、智能化方向轉型。
汕頭市通過實施「南澳國際休閑旅遊島建設工程」，投資50億元。規畫建設「南澳島4A國家級旅遊景區基礎設施及配套建設項目」、「洲際酒店」、「祥圓公路」等11個特色項目，促進南澳全域旅遊發展，建設國際海島休閑旅遊目的地。
