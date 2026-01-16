「千問」接入支付寶 說一句就下單

阿里巴巴集團旗下千問App，15日宣布全面接入支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等阿里生態業務，首先在大陸實現點外賣、訂機票等AI購物功能，並向所有用戶開放測試。

千問C端事業群總裁吳嘉15日在發布會上，實地操作AI外賣功能，只需給千問App下達一句話指令，「幫我點40杯霸王茶姬的伯牙絕弦」，千問App迅速調用淘寶閃購下單，無需任何跳轉就在端內完成AI支付。不久後，淘寶閃購騎手就將奶茶送達現場。

這一能力的背後，是千問與淘寶閃購、支付寶原生AI支付能力「AI付」的系統級打通。

用戶只要在聊天框裡說一句「幫我點2杯拿鐵」，千問就能調用淘寶閃購的服務能力，精準定位、推薦合適的商家、生成訂單，並透過內置的「支付寶AI付」功能一鍵付款，實現「說一句，就送到」。

例如「想給爸媽家買個掃地機器人，預算在人民幣2千到4千元，家裡還有隻貓」這樣模糊的意圖，千問App能精準推理出「防纏繞」、「高溫殺菌」等隱含剛需，並基於真實交易數據給出客觀推荐，省去了用戶查攻略的繁瑣。

吳嘉表示，對於消費場景，網上的行銷資訊繁雜、噪音巨大。如何訓練模型的理解分辨能力很關鍵。千問App不僅僅依靠世界知識，更能利用阿里巴巴獨特的交易和服務資料來增強模型，從而保障AI購物功能保持客觀和準確。

此外，千問App展現了強大的跨應用協同能力。在春節出遊場景中，千問App可以調用飛豬能力完成機票、飯店的預定，可以調用高德地圖的能力完成行程規畫、年夜飯的預定。甚至千問App還能直接幫用戶打電話訂餐廳。

科創板日報報導，從行業層面來看，電商與AI Agent融合趨勢日漸明朗。日前螞蟻國際和谷歌共推「通用商務協議」（UCP），目的在推動AI智慧體技術實現對購物全流程支援；與此同時，亞馬遜選擇加固生態圍牆，試圖通過推廣AI購物助手Rufus打造優於外部的智慧購物體驗。