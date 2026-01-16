快訊

台美關稅拍板！15%不疊加、232條款最惠國待遇、對美投資5000億美元

美國商務部：美台達成貿易協議！ 台灣半導體公司加碼對美投資16兆元

上海拚L4級自駕車明年量產

聯合報／ 特派記者謝守真／上海報導
上海市3部門近日聯合印發「上海高級別自動駕駛引領區「模速智行」行動計畫」提出，到2027年，L4級自動駕駛汽車實現量產，圖為比亞迪SEAL電動車。（路透）
上海市3部門近日聯合印發「上海高級別自動駕駛引領區「模速智行」行動計畫」提出，到2027年，L4級自動駕駛汽車實現量產，圖為比亞迪SEAL電動車。（路透）

上海推動高階自動駕駛應用再釋政策訊號。上海經濟和信息化委員會、上海市交通委員會及上海市公安局近日聯合印發《上海高級別自動駕駛引領區「模速智行」行動計畫》，提出到2027年，L4級自動駕駛汽車實現量產，並在智慧公交、智慧計程車、智慧重卡等場景推動規模化應用。

據科創板日報，該行動計畫是指，上海將探索創新商業營運模式，在多元交通場景中推進L4級（Level 4）自動駕駛技術落地，目標至2027年實現載客超過600萬人次，貨運量超過80萬TEU（貨櫃容量單位）。同時，上海將打造世界級汽車產業集群，提升高級別自動駕駛技術的產業化能力。

在基礎設施與創新要素上，行動計畫提出，建成自動駕駛數位孿生訓練場等公共服務平台，完善自動駕駛資料監測平台，有序擴大自動駕駛開放區域。相關規畫顯示，上海全市自動駕駛開放區域面積將達到2千平方公里，道路總長度超過5千公里，並實現交通樞紐、產業科技園區及文旅景區之間的跨域聯通。

在產業發展目標上，相關文件提出，培育具備行業領先水準的自動駕駛大模型。到2027年，具備組合駕駛輔助功能（L2級）及有條件自動駕駛功能（L3級）的汽車，將占新車生產比率逾9成；L4級自動駕駛汽車實現量產，並推動關鍵技術自主可控，建立涵蓋整車、零組件、資料、地圖、安全及服務的完整產業生態。

在產業背景方面，報導提到，2025年底，中美在高階自動駕駛領域分別取得制度與商業進展；2025年12月15日，大陸工信部於第401批公告中，附條件許可首批L3級有條件自動駕駛量產車型准入；幾乎同期，美國奧斯汀街頭出現特斯拉Model Y Robotaxi運行無人監督版FSD。

信達證券研報顯示，2025年1至9月，大陸L2++及以上車型銷量達364.3萬輛，占38.65%，其中自主品牌在L2級及以上輔助駕駛滲透率提升最快。中銀證券稱，隨大陸L3正式號牌核發，自動駕駛進入合規推進階段，算力晶片、智駕系統及Robotaxi相關企業受關注。

上海 Robotaxi 規模

延伸閱讀

上海促消費 挺REITs、地方債券

陸官方：新能源汽車要加速突破自動駕駛技術

上海挺基礎設施發REITs

香港無人駕駛車進入市區測試 運作順暢

相關新聞

房地產去庫存 人行降息降首付

中國人民銀行（大陸央行）15日宣布，將下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，各類再貸款一年期利率降至1.25%...

上海拚L4級自駕車明年量產

上海推動高階自動駕駛應用再釋政策訊號。上海經濟和信息化委員會、上海市交通委員會及上海市公安局近日聯合印發《上海高級別自動...

「千問」接入支付寶 說一句就下單

阿里巴巴集團旗下千問App，15日宣布全面接入支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等阿里生態業務，首先在大陸實現點外賣、訂機票等...

汕頭「八大工程」 拚海洋經濟

廣東汕頭15日召開全市海洋經濟工作會議。會上，汕頭市發布海洋經濟高質量發展「八大工程」，總投資約4522億元（人民幣，下...

陸水泥業轉型步入深水區

近期大陸水泥行業產能置換進程加速推進，多省密集發布轄區內水泥企業補充產能置換方案公示及公告，大陸水泥產業步入轉型的深水區...

阿里千問開通AI購物 一句話就能點外賣、訂機票

阿里巴巴集團旗下千問App昨（15）日宣布全面接入支付寶、淘寶閃購、飛豬、高德等阿里生態業務，率先在大陸實現只需給千問A...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。