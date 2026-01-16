房地產去庫存 人行降息降首付

中國人民銀行（大陸央行）15日宣布，將下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，各類再貸款一年期利率降至1.25%，其他期限檔次利率同步調整。人行還將會同銀保監會將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%，以支持商辦及房地產市場去庫存。

據澎湃新聞，人行新聞發言人、副行長鄒瀾15日在國新辦新聞發布會上表示，人行將下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，各類再貸款一年期利率降至1.25%，其他期限檔次利率同步調整。鄒瀾指出，這是根據當前經濟金融形勢需要推出的措施，旨在提高銀行重點領域信貸投放的積極性，同時完善結構性工具並加大支持力度，助力經濟結構轉型優化。

報導提到，人行提出八項具體措施，包括下調各類再貸款利率，支農支小再貸款與再貼現打通使用並增加額度，其中支農支小再貸款額度增加5000億元，總額中單設民營企業再貸款人民幣1兆元（下同），重點支持中小民營企業。

其中，措施提到，科技創新和技術改造再貸款額度由原先8000億元增加4000億元至1.2兆元，並將研發投入水平較高的民營中小企業納入支持範圍。同時，人行合併設立「科技創新與民營企業債券風險分擔工具」，將此前已設立的民營企業債券融資支持工具與科技創新債券風險分擔工具合併管理，合計再貸款額度2000億元。

同時，措施還指，碳減排支持工具的支持領域將拓展至節能改造、綠色升級及能源低碳轉型項目，服務消費與養老再貸款的支持範圍亦納入健康產業。人行會同銀保監會將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%，以支持商辦及房地產市場去庫存。

鄒瀾表示，從今年看，降準減息還有空間。從法定存款準備金率看，目前金融機構的法定存款準備金率平均為6.3%，降準仍有空間。

港媒《信報》指出，人行宣布，自1月19日起，下調再貸款、再貼現利率0.25個百分點。下調後，3個月、6個月和1年期支農支小再貸款利率分別為0.95%、1.15%和1.25%，再貼現利率為1.5%，抵押補充貸款利率為1.75%，專項結構性貨幣政策工具利率為1.25%。