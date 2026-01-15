千問春節後將開放第三方入駐 國際版年內上線

阿里巴巴集團副總裁、千問C端事業群總裁吳嘉15日表示，千問在春節後會選擇合適的時間點和方式開放第三方入駐，與境內生態進一步相結合。千問國際版也將在年內上線。

科創板日報報導，吴嘉提到，千問未來半年内接入阿里生態，把辦事能力的邊界進行拓展和做深，把模型在生活場景的理解能力做強，是非常重要的主線。希望把生活場景把千問打造成為全球領先的產品。

吳嘉指出，AI在擁有超強大腦之後，開始長出了能夠觸達真實世界的手和腳，在生活中替用戶「幹活」。千問是第一個真正能幫人辦事的AI，獨特優勢在於「Qwen最強模型」與「阿里最豐富生態」的結合。AI辦事時代才剛剛開始，一些能力還在探索，阿里將一步步邁進，將千問App打造為最強大的人類AI助手，真正讓AI幫助到每一個人。”

全球最大AI開源社區Hugging Face最新數據顯示，阿里千問大模型迎來爆發式增長，僅在2025年12月，千問模型下載量便超過2到8名總和，包括Meta、DeepSeek、OpenAI、Mistral、英偉達、智譜、月之暗面、MiniMax。目前阿里千問模型累計下載量達7億，增勢在全球前十開源模型中最為迅猛。

澎湃新聞報導，千問背後依靠的是阿里大模型基座通義千問（Qwen），由先前的通義APP 和夸克AI對話助手升級而來。2025年12月9日，阿里宣布成立千問C端事業群，由阿里巴巴集團副總裁吳嘉負責，新成立的千問C端事業群由原智能信息與智能互聯兩個事業群合併重組而來，包含千問APP、夸克、AI硬體、UC、書旗等業務。

阿里官方數據顯示，千問在公測23天時月活躍用戶數（含APP、Web、PC端）突破3000萬，成為全球增長最快的AI應用。