陸經濟缺乏驅動經濟成長動力 學者：今年將聚焦提振內需與科技自主

政大國關中心15日舉行論壇「2025年中國大陸情勢總結與未來發展趨勢觀察」，學者分析中國大陸過去一年的經濟發展及未來展望時指出，展望2026年，中國大陸將聚焦提振內需與科技自主，但就業、民間投資下滑、老齡化與貿易摩擦等結構性挑戰，仍會對中國經濟發展帶來挑戰。

中研院政治學研究所研究員蔡文軒指出，中國重視經濟發展跟科技創新的，但是成效有待評估，特別是科技創新強調5G和高科技產業，但是大部分是國家大幅度挹注，而欠缺市場跟社會的配套。以小米集團來說，可能會被要求一年之內造汽車，小米做出來的方式就是去抄，這種作法不重視社會經濟的規律，其成果就會有待評估。

國防安全研究院副研究員林雅鈴從過去一年的經濟數據來看，去年川普政府對全世界發起關稅戰，中國大陸首當其衝，市場關注關稅戰是否讓中國經濟陷入更加衰退的困境中。目前來看，中國經濟總體經濟成長沒有因此像是市場擔心的陷入嚴重衰退，但是GDP增長前三季呈現前高後緩的狀況，是在逐步下降當中，且從實際GDP跟名目GDP的差異來看，中國經濟陷入通貨緊縮的狀態仍是今年要應對的狀況。

從拉動中國大陸經濟增長的「三駕馬車」來回顧，2025年中國經濟在面臨內需不振、房地產市場持續不景氣、投資下降的情況下，僅能更加依賴出口及刺激政策帶動成長，然而，中國產品大量出口已經衝擊國際市場並引發貿易摩擦，再加上地方政府財政困難的情況下，多個地方政府不僅難以配合中共的刺激政策，甚至需要中央協助解決地方財政困境，此均導致2025年中國經濟仍處在內需偏弱，缺乏驅動經濟成長之動力的窘境。

從過去幾年的中央經濟工作會議來看，2023年高度聚焦風險防控，2024年轉向總量刺激與逆周期調節，去年則更偏向促進增長，不再以風險處置作為主軸。基於對目前經濟形勢「有效需求不足、社會預期偏弱」的判斷，2026年的經濟施政呈現出顯著的戰略轉向。

展望2026年，林雅鈴指出今年八大重點任務後最重要的兩個重點。一是內需問題，提高民眾收入和提振消費，解決供給很強、需求很弱的問題。中國政府明確提到居民增加收入的問題，中國政府意識到民眾不願意消費是因為對未來沒有信心，手上沒有錢就不會消費，所以今年就是要做城鄉居民增收計畫；去年以來持續推行的以舊換新、擴大補貼等消費刺激計劃今年還會持續，這些政策去年存在政策效果，但是基本上都很短期，所以看來會持續做這兩件事情。

其次是科技自主，面對美國對中國的科技圍堵已經常態化、甚至更加緊縮的狀態，科技突圍對中國大陸是很重要的事情，中央經濟工作會議也把應對國際經貿鬥爭寫入經濟工作要求中。過去國家所做的補貼已經不夠，結合十五五要在產業上中下游關鍵技術重新建構中國完整產業鏈，這是今年很明顯要推動的事情，目的就是要提升供應鏈的韌性、突破美國的封鎖。

不過中國經濟發展在2026年仍會面臨多項挑戰，林雅鈴點出，中國大陸居民就業和收入增長面臨壓力，導致民眾消費能力受限；中國民間投資已經連續兩年下降，經濟越來越依賴國家主導的刺激措施，因為私營的需求仍然疲弱；未來五年中國將進入中度甚至重度老齡化社會；國際貿易摩擦增加，外部市場更可能以反補貼、反傾銷、關稅等方式制約中國產品出口；此外房地產、地方債務問題、失業與青年就業等也都可能對今年經濟發展帶來阻力。

政大國關中心兼任研究員陳德昇提到，看起來中國大陸經濟成長數據沒有很差，但是老百姓會覺得經濟確實不好。受房地產市場低迷影響，過去一、二十年來中國大陸慢慢形成的中產階級變成負資產的狀態，導致經濟上比較大的負擔，短期之內還無法有效克服。也有大陸智庫預估中國經濟增長實際數據比中共公布的數據還要來得差。但也要看到中國經濟還有活力的幾個部分，像是電動車行銷全世界，只要是能夠規模化大量生產的產業，就會佔盡全球市場；另一個是AI產業，雖然美國有高科技制裁，但是大陸在AI應用、電力運算中還是有相對優勢，這是在評估大陸經濟發展的時候也值得做深度的觀察。