去年新增貸款創7年新低 人行將為民營企業增設1兆人民幣再貸款

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸人行將為民營企業增設1兆人民幣再貸款。中新社
去年全年，大陸2025年新增人民幣貸款創7年新低。大陸央行人民銀行單設1兆元（人民幣，單位下同）民營企業再貸款，以加大對中小民營企業的支持。

新華社報導，中國人民銀行副行長鄒瀾15日在國新辦舉行的新聞發布會上表示，將合併使用支農（支持農村地區）支小（支持小微企業）再貸款與再貼現額度，增加支農支小再貸款額度5,000億元。

央行也宣布，在上述合併後的總額度中單設民營企業再貸款，額度1兆元，重點支持中小民營企業。

大陸央行過去已使用再貸款、再貼現2個工具，促使商業銀行向特定領域發放貸款。支農支小再貸款使銀行能夠通過發放小微和民營企業貸款，以及涉農貸款獲得資金支持。再貼現則使銀行機構能夠將持有的已貼現票據，向人行貼現。

大陸去年全年社融規模增量35.6兆元，新增人民幣貸款16.27兆元，創下2018年以來新低，不過勝過市場預期。

人民銀行公布2025年金融統計數據報告，12月底，本外幣貸款餘額275.74兆元，按年增長6.2%。月末人民幣貸款餘額271.91兆元，按年增長6.4%。全年人民幣貸款增加16.27兆元。

分部門看，住戶貸款增加4,417億元，其中，短期貸款減少8,351億元，中長期貸款增加1.28兆元；企業（事）業單位貸款增加15.47兆元，其中，短期貸款增加4.81兆元，中長期貸款增加8.82兆元，票據融資增加1.66兆元；非銀行業金融機構貸款減少1,103億元。

