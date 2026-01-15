大陸監管出手A股降溫後成交額縮水逾兆 分析指慢牛有望延續

1月15日，滬指連續第3個交易日收跌，昨日證券交易所宣布提高融資保證金比例，以降低槓桿水平，今日A股成交額大幅縮水。但投資機構認為，短期春季行情未完，「慢牛」（長期穩定緩慢上漲）有望延續。

香港經濟日報報導，截至15日收市，滬指報4,112點，跌0.33%；深成指報14,306點，漲0.41%；創指報3,367點，漲0.56%。

板塊上，電子化學品、貴金屬、農化制品漲幅居前；小紅書概念、Sora概念、互聯網電商板塊跌幅居前。總體來看，兩市個股跌多漲少，下跌個股逾3,100隻。滬深兩市全天成交額合計2.9兆元人民幣。

14日，滬深北交易所發布通知調整融資保證金比率，將投資者融資買入證券時的融資保證金，最低比率從80%提高至100%。多位業內分析人士指出，本次融資保證金比率的調整意在給市場降溫、平衡市場波動。

展望後市，華金證券首席策略分析師鄧利軍認為，本次融資保證金比率調整，對A股走勢的影響可能相對有限，短期春季行情未完，A股慢牛延續。

鄧利軍表示，首先當前處於盈利結構性回升、信用低位修復的周期中，A股慢牛趨勢不變。一是比照歷史經驗來看，融資保證金上調時，盈利、信用周期是決定A股後續走勢的核心影響因素；二是當前來看，A股仍處於盈利結構性回升、信用低位修復的周期，驅動A股長期慢牛的核心因素沒有改變。其次，政策積極、流動性寬鬆等驅動春季行情的核心因素，短期並不會因融資保證金比率上調而發生變化，政策態度依然積極。