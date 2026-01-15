快訊

上海發布「模速智行」行動計畫 拚明年L4級自駕汽車量產

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
上海市3部門近日聯合印發《上海高級別自動駕駛引領區「模速智行」行動計畫》提出，到2027年，L4級自動駕駛汽車實現量產，並在智慧公交、智慧計程車、智慧重卡等場景推動規模化應用，圖為比亞迪SEAL電動車。路透
上海市3部門近日聯合印發《上海高級別自動駕駛引領區「模速智行」行動計畫》提出，到2027年，L4級自動駕駛汽車實現量產，並在智慧公交、智慧計程車、智慧重卡等場景推動規模化應用，圖為比亞迪SEAL電動車。路透

上海推動高階自動駕駛應用再釋政策訊號。上海經濟和信息化委員會、上海市交通委員會及上海市公安局近日聯合印發《上海高級別自動駕駛引領區「模速智行」行動計畫》，提出到2027年，L4級自動駕駛汽車實現量產，並在智慧公交、智慧計程車、智慧重卡等場景推動規模化應用。

據科創板日報，該行動計畫是指，上海將探索創新商業營運模式，在多元交通場景中推進L4級（Level 4）自動駕駛技術落地，目標至2027年實現載客超過600萬人次，貨運量超過80萬TEU（貨櫃容量單位）。同時，上海將打造世界級汽車產業集群，提升高級別自動駕駛技術的產業化能力。

在基礎設施與創新要素上，行動計畫提出，建成自動駕駛數位孿生訓練場等公共服務平台，完善自動駕駛資料監測平台，有序擴大自動駕駛開放區域。相關規劃顯示，上海全市自動駕駛開放區域面積將達到2,000平方公里，道路總長度超過5,000公里，並實現交通樞紐、產業科技園區及文旅景區之間的跨域聯通。

在產業發展目標上，相關文件提出，培育具備行業領先水準的自動駕駛大模型。到2027年，具備組合駕駛輔助功能（L2級）及有條件自動駕駛功能（L3級）的汽車，將占新車生產比率逾9成；L4級自動駕駛汽車實現量產，並推動關鍵技術自主可控，建立涵蓋整車、零組件、資料、地圖、安全及服務的完整產業生態。

同時，行動計畫明確將高品質自動駕駛訓練資料集建設列為關鍵技術突破方向之一，並提出加大車載大算力晶片、車載作業系統、智慧計算平台及線控執行系統等軟硬體研發攻關力度，培育單項冠軍、專精特新「小巨人」及隱形冠軍企業，並鼓勵高校、科研院所與重點企業加強智駕大模型等前沿技術的產學研合作。

在產業背景方面，報導提到，2025年底，中美在高階自動駕駛領域分別取得制度與商業進展；2025年12月15日，大陸工信部於第401批公告中，附條件許可首批L3級有條件自動駕駛量產車型准入；幾乎同期，美國奧斯汀街頭出現特斯拉Model Y Robotaxi運行無人監督版FSD。

海通國際證券分析，美國在法律與責任邊界尚未完全統一的情況下，選擇以L4及Robotaxi商業化試營運作為突破口，大陸則以L3合規准入作為切入點，路徑不同但目標一致，兩種路徑並行、推進高階自動駕駛從工程問題走向商業化落地。

信達證券研報顯示，2025年1至9月，大陸L2++及以上車型銷量達364.3萬輛，占38.65%，其中自主品牌在L2級及以上輔助駕駛滲透率提升最快。中銀證券稱，隨大陸L3正式號牌核發，自動駕駛進入合規推進階段，算力晶片、智駕系統及Robotaxi相關企業受市場關注。

