Apple Pay支持中國大陸Visa卡用戶跨境支付 出國不用再帶卡

蘋果拓展Apple Pay支持，中國大陸銀行發行的Visa卡用戶可跨境支付。大陸民眾出國可以不用再帶卡，直接用蘋果手機上的蘋果支付。

據《上海證券報》報導，蘋果15日宣布拓展Apple Pay的跨境支付支持，持有中國工商銀行、中國銀行、中國農業銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、平安銀行、興業銀行發行的Visa信用卡，及中信銀行發行的Visa借記卡的用戶，將卡片添加到蘋果錢包後，即日起可使用Apple Pay進行跨境支付。

此外，浦發銀行、中國建設銀行、中國民生銀行、中國光大銀行等更多銀行發行的Visa信用卡，將在未來數月內支持這一功能。

據悉，萬事達卡（Mastercard）也在準備未來數月內為部分發卡機構的持卡人推出這一功能。