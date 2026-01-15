日經亞洲：中國正在擬定輝達H200晶片採購規則
「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天引述兩名知情人士報導，中國正著手制定相關規則，規範本地企業可向輝達（Nvidia）等外國製造商購買先進晶片的數量。
報導中指出，中國中央政府正在研擬規則，可能會管制國內企業可購買外國製造商最先進人工智慧（AI）晶片的總量。中方此舉等同於讓輝達仍可有限度地銷售，而不是直接全面封殺。
路透社目前無法立即核實「日經亞洲」報導內容。輝達則拒絕發表評論。
路透社指出，美國川普政府13日正式批准AI晶片製造商輝達向中國銷售H200晶片之後，出現這項最新的發展。
美國國會議員與前官員昨天質疑川普的這項決定，認為此舉會削弱美國在人工智慧領域的領先優勢，並可能助長北京的軍事能力。
路透社昨天獨家報導，中國海關當局本週已通知海關人員，輝達H200晶片不准進入中國。
消息人士告訴路透社，中國政府已召集國內科技公司開會，並明確指示，除非有必要，否則不得購買輝達H200晶片。
