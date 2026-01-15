快訊

乘客驚恐四散！忠孝新生站傳亮「刀」 北捷發聲：列車行駛未受影響

張文縱火燒租屋處、現金「不留退路」 檢依證據研判：歸類為輕生

國民黨發布新人事 楊永明、蔡明忠出任政策會副執行長

創新科技影響就業 中國學者：長期看仍創造大量機會

中央社／ 北京15日電

中國經濟面臨挑戰多，政府投入創新科技的同時，就業問題也備受考驗與平衡。北京大學經濟學院教授蘇劍今天表示，新技術發展長期仍會創造大量就業機會。

中國記協今天舉辦新聞茶座，主題為「2025年中共中央經濟工作會議精神解讀」，由蘇劍主講。

媒體詢問，中國經濟轉型投入在新質生產力，但是如無人駕駛技術的興起，卻剝奪駕駛員的工作，穩就業難題與科技創新如何平衡。

蘇劍回應，新技術發展對就業影響是全球性問題，無人駕駛興起會代替駕駛員的情況也一定會出現。由於中國就業形勢不佳，因而外界十分關注這項議題，但是技術發展整體而言會增加就業。

他舉例，一開始計算機（電腦）的誕生也被認為會導致大量的失業，但隨後帶來龐大的IC行業、網路科技的興起，創造了大量就業機會。整體而言，技術進步會增加就業，只是短期內會造成一定陣痛。

蘇劍指出，針對短期內出現的就業波動要採取措施，包含通過培訓進行再就業問題，讓新技術更為一般民眾能夠使用。

他又舉例，以前拍攝影片需要投入相當大的成本，但隨著發展，越來越多人拍攝短影片與短電影，這就是就業機會的創造。

相關新聞

今年赴日陸客數量估較去年減半 「這3國」成陸客最愛

日媒共同社15日引述港媒《南華早報》11日報導稱，市場預測2026年，中國大陸赴日旅遊人數將較2025年減半，至480萬...

陸最大線上旅遊平台攜程涉壟斷遭查 股價一度暴跌逾20%

大陸在線最大旅遊平台「攜程」在香港上市的股票，在15日早盤一度大跌。攜程先前遭大陸監管機構展開反壟斷調查。路透報導，攜程...

大陸監管出手A股降溫後成交額縮水逾兆 分析指慢牛有望延續

1月15日，滬指連續第3個交易日收跌，昨日證券交易所宣布提高融資保證金比例，以降低槓桿水平，今日A股成交額大幅縮水。但投...

上海發布「模速智行」行動計畫 拚明年L4級自駕汽車量產

上海推動高階自動駕駛應用再釋政策訊號。上海經濟和信息化委員會、上海市交通委員會及上海市公安局近日聯合印發《上海高級別自動...

日經亞洲：中國正在擬定輝達H200晶片採購規則

「日經亞洲」（Nikkei Asia）今天引述兩名知情人士報導，中國正著手制定相關規則，規範本地企業可向輝達（Nvidi...

Apple Pay支持中國大陸Visa卡用戶跨境支付 出國不用再帶卡

蘋果拓展Apple Pay支持，中國大陸銀行發行的Visa卡用戶可跨境支付。大陸民眾出國可以不用再帶卡，直接用蘋果手機上...

