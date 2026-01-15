創新科技影響就業 中國學者：長期看仍創造大量機會

中國經濟面臨挑戰多，政府投入創新科技的同時，就業問題也備受考驗與平衡。北京大學經濟學院教授蘇劍今天表示，新技術發展長期仍會創造大量就業機會。

中國記協今天舉辦新聞茶座，主題為「2025年中共中央經濟工作會議精神解讀」，由蘇劍主講。

媒體詢問，中國經濟轉型投入在新質生產力，但是如無人駕駛技術的興起，卻剝奪駕駛員的工作，穩就業難題與科技創新如何平衡。

蘇劍回應，新技術發展對就業影響是全球性問題，無人駕駛興起會代替駕駛員的情況也一定會出現。由於中國就業形勢不佳，因而外界十分關注這項議題，但是技術發展整體而言會增加就業。

他舉例，一開始計算機（電腦）的誕生也被認為會導致大量的失業，但隨後帶來龐大的IC行業、網路科技的興起，創造了大量就業機會。整體而言，技術進步會增加就業，只是短期內會造成一定陣痛。

蘇劍指出，針對短期內出現的就業波動要採取措施，包含通過培訓進行再就業問題，讓新技術更為一般民眾能夠使用。

他又舉例，以前拍攝影片需要投入相當大的成本，但隨著發展，越來越多人拍攝短影片與短電影，這就是就業機會的創造。