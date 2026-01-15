大陸供強需弱 學者：所有市場經濟皆面臨同樣問題

快訊

中央社／ 北京15日電

北京大學經濟學院教授蘇劍今天表示，中國經濟面臨的供強需弱、有效需求不足的問題，基本上是所有市場經濟面臨的問題，而中國從1997年開始一直就採取方式應對擴大內需。

中國記協今天舉辦新聞茶座，主題為「2025年中共中央經濟工作會議精神解讀」，由蘇劍主講。

針對外界認為中國經濟面臨內需不足、產能過剩的問題，蘇劍表示，供強需弱基本上是所有市場經濟面臨的問題，一些時候被稱為產能過剩。站在供給面看是需求不足，站在需求面看就是產能過剩，都是同個意思，只是體現方式不同。

蘇劍說明，從1997年中國就面臨供強需弱的問題，當時亞洲金融危機爆發，中國內部市場消化不了產能、外需又下降，因此出現產能過剩的問題。

他表示，一直到現在，中國一直面對供強需弱的問題，一直採取各種辦法擴大內需。只要是市場經濟都會面臨產能過剩，因而沒必要指責中國出現產能過剩。

蘇劍又說，中國從1997年以來一直有促消費措施，並說商務部頒布的政策肯定會有效果。而現今的消費點估計在電子產品，因為迭代更新快有一定潛力，另外服務消費也會增加，包含文化產品、體育消費，以及演唱會經濟等等。

