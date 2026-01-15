相隔5年…華為重奪大陸手機市場銷量冠軍 市占率16.4%

相隔5年，大陸科技巨頭華為憑藉鴻蒙操作系統進化，多個系列產品持續熱銷，其智慧型手機重奪大陸市場「一哥」寶座，去年出貨量達到4670萬部，超越蘋果公司及其他大陸手機同行。

國際數據公司IDC於14日發布2025年中國大陸智慧手機市場報告，全年出貨量約2.85億部，同比微降0.6%。華為、蘋果、vivo、小米、OPPO分列銷量前5位。華為雖然重返大陸國內第一，但其16.4%的份額距離其歷史最高點的46%仍有巨大落差。

過去多年華為受美國封殺，智慧手機推出一度受阻。華為終端BG董事長余承東曾在2021年1場內部會議說，等到手機晶片問題解決，將來重返江湖，一定具有巨大能量爆發。

報告稱，面對儲存價格預計仍將大幅上漲的態勢，手機廠商的成本壓力將進一步加劇，業界預計2026年中國智慧型手機市場出貨量或將出現較明顯回落。