陸最大線上旅遊平台攜程涉壟斷遭查 股價一度暴跌逾20%

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸國家市場監督管理總局通報，依據《反壟斷法》，對攜程集團有限公司涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。 （中新社）
大陸在線最大旅遊平台「攜程」在香港上市的股票，在15日早盤一度大跌。攜程先前遭大陸監管機構展開反壟斷調查。路透報導，攜程股價一度大跌21.7%至446港元，創下2025年6月以來的最低水準，之後跌幅收窄至17%左右。

新華社14日報導，大陸國家市場監督管理總局稱，根據前期核查，依據反壟斷法，對攜程涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查；攜程隨後發出公告表示，已收到市場監管總局的調查通知，公司將積極配合監管部門調查，全面落實監管要求，與行業各方攜手共建可持續發展的市場環境。公告強調公司各項業務均正常運行。

攜程成立於1999年，旗下有攜程旅行（Ctrip）、去哪兒網（Qunar.com）、天巡網（Skyscanner）等品牌，是大陸最大的線上旅遊平台。截至去年9月30日的2025年第3季，該集團營收規模約184億元人民幣（約新台幣828億元），住宿預訂貢獻超過4成。

星媒聯合早報引述大陸經濟學者盤和林分析，攜程旗下攜程、同程2家平台加起來市占率逾7成，在中國旅遊業下行、飯店、航空公司盈利難的背景下，攜程去年第3季取得33.88%的利潤率，「靠的就是壟斷」；另據中新社和彭博報導分別指出，中國監管機構近幾個月來加大了對線上旅遊平台的審查力度。

