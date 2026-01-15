北京傳擬採配額制 管制大陸科技業採購輝達H200晶片
北京當局據報導正著手制定規範，管制大陸本地企業採購輝達（NVIDIA）等外國廠商先進 AI 晶片的數量，有意在扶植本土晶片發展和大陸科技巨人對最先進硬體的需求之間取得平衡。
美國政府已允許輝達先進的 H200 AI 運算晶片銷往大陸，不過，日經新聞引述知情人士報導，大陸中央正著手制定規範，可能採取總量管制，也就是說，不會全面禁止輝達的晶片。
--據報導，北京當局最快將於本月底首批核准特定數量的 H200 晶片採購，但企業須說明採購的必要性。哪些公司可以採購，可採購多少，都由北京當局決定。
--大陸官方定期和科技公司開會，除確認外國晶片使用的最新狀況外，也了解為何這些晶片無法以國產產品替代。
--北京可能按著企業採購輝達及其他外國 AI 晶片相較於國產晶片的比例，設定特定的配額限制。
