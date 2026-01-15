快訊

政院證實 鄭麗君、楊珍妮赴美第六輪關稅實體磋商 會後宣布共識內容

救不了委、伊鐵桿盟友 中國全球強權實力受考驗

台灣鯛銷美大減30% 嘉南產區「價崩砍半」爆發滯銷危機

聽新聞
0:00 / 0:00

路透：北京要求陸企停用美國、以色列網路安全軟體

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
北京當局傳出下達禁令，要求中國大陸企業停用美國、以色列的網路安全軟體。 路透
北京當局傳出下達禁令，要求中國大陸企業停用美國、以色列的網路安全軟體。 路透

三位不具名知情人士對路透表示，北京當局基於國家安全考慮，近日已通知國內公司停止使用大約十幾家美國以色列公司生產的網路安全軟體。

隨著中美貿易和外交緊張情勢升高、雙方爭奪科技主導權，中國大陸政府一直致力於推動取代西方技術的國產替代選擇。

兩位消息人士說，禁用名單上的美國公司包括：博通（Broadcom）旗下的VMware、Palo Alto Networks和 Fortinet。以色列的公司則有：Check Point Software Technologies。

第三位消息人士補充提到，美國公司還有Alphabet旗下的Mandiant和Wiz、CrowdStrike、SentinelOne、Recorded Future、McAfee、Claroty和Rapid7。以色列公司則是還有去年被Palo Alto收購的CyberArk、Orca Security、Cato Networks等被列入；2023年被法國國防公司Thales收購的Imperva也榜上有名。

路透無法確定有多少中國大陸企業收到通知。消息人士說，北京擔心美國、以色列的網路安全軟體可能收集並向國外傳輸機密資訊。由於中國大陸與西方國家在半導體和人工智慧（AI）領域有摩擦，北京愈發擔心使用西方設備會令外部勢力入侵，因此推動替換電腦設備和辦公軟體。中國最大的網路安全供應商包括三六零、東軟集團。

博通股價周三（14日）下跌超過4%，Palo Alto基本持平，Check Point小幅收高，Fortinet下跌逾2%。Rapid7下跌超1%。

中國互聯網監管機構中央網信辦和工業和信息化部，在路透截稿前，均未回復置評請求。

Recorded Future表示，公司在中國大陸沒有業務，也無意前去。McAfee說，他們專注消費市場，技術「並不適用於政府或企業」。CrowdStrike亦稱未向中國大陸銷售產品，在當地也沒有辦事處、員工或基礎設施，因此「受到的影響微乎其微」。SentinelOne則是說，「在中國沒有直接收入」。Claroty表示未向中國銷售。Orca Security執行長Gil Geron說，沒有收到通知，表示公司專注於國防，認為北京若有這樣的禁令是「方向錯誤」。其他公司未回應路透的置評請求。

部分被禁的美國和以色列公司曾多次指控中國大陸的駭客行動，但中方否認。Check Point上個月發布報告稱，某歐洲政府機構遭疑似與中國有關的攻擊。去年9月，Palo Alto報告稱中國駭客針對全球外交官。

美國 以色列

延伸閱讀

伊朗警告將報復美國干預 「中東最大美軍基地」人員被建議離開

美中強權角力加劇…川普關稅敲警鐘 柬埔寨降低對北京經濟依賴

路透：大陸海關通知 輝達H200晶片不得入境

NBA／拓荒者以色列前鋒缺陣 柯瑞僅7分勇士仍游刃有餘贏球

相關新聞

逾兆美元 大陸去年貿易順差創歷史新高

美國最高法院將對美國總統川普關稅措施的合法性問題做出判決，川普十三日表示，關稅政策為美國帶來許多重大投資，關稅是他最愛的...

陸汽車產銷連17年冠全球 預估2026年總銷量增速恐放緩

中國汽車工業協會最新數據顯示，2025年大陸汽車產銷量分別為3,453萬輛和3,440萬輛，分別年增10.4%和9.4%...

分析師看趨勢 陸半導體設備有擴張空間

瑞銀證券中國科技半導體行業分析師俞佳14日表示，中國市場在先進製程與設備環節仍有擴張空間，AI需求持續推升算力晶片與封裝...

陸企炒白銀賺11億元抵三年獲利 賺比本業還多

貴金屬漲不停，陸企加入炒作行列，賺得比本業還多！港股上市的陸企祈福生活服務公司，今年1月中旬先後賣出兩筆白銀，獲利高達人...

路透：北京要求陸企停用美國、以色列網路安全軟體

三位不具名知情人士對路透表示，北京當局基於國家安全考慮，近日已通知國內公司停止使用大約十幾家美國和以色列公司生產的網路安...

大陸記憶體廠擴產衝市占 龍頭長鑫科技、兆易創新等競推專案

受AI算力需求爆發影響，記憶體產能供應吃緊，價格大幅上漲，也讓陸企積極擴產搶市占。包括大陸DRAM龍頭長鑫科技、利基型D...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。