分析師看趨勢 陸半導體設備有擴張空間

經濟日報／ 特派記者謝守真／上海14日電
半導體示意圖。路透
半導體示意圖。路透

瑞銀證券中國科技半導體行業分析師俞佳14日表示，中國市場在先進製程與設備環節仍有擴張空間，AI需求持續推升算力晶片與封裝設備。

第26屆瑞銀大中華研討會13、14日舉行，俞佳在媒體分享會上指，2025年全球半導體市場規模將接近7,000億美元，2026年可望突破1兆美元，2027年達約1.18兆美元，其中記憶體為主要增長動能。

俞佳表示，中國目前以14奈米以下定義的先進製程產能，占全球比重仍偏低；記憶體產能占比約5%至15%。

去年中國半導體設備公司營收年增約30%至40%，預估在中國市場的設備市占約20%至25%，全球市占仍低於10%。

針對大陸國產半導體設備替代進程，俞佳引述半導體行業協會數據指出，大陸國產設備替代率已由約25%提升至35%。在先進邏輯與存儲製程中，國產設備滲透率仍低於平均水準，但隨著替代率提升，對大陸設備廠商及下游訂單形成支撐。

俞佳提到，近年半導體企業收併購與IPO活動頻繁，包括大陸「GPU四小龍」等公司陸續在A股與港股上市，有助於提升資訊揭露程度，促進產業集中。

港股市場對優質企業給予的估值水準相對較高，對中國大陸半導體企業的市場定價具有參考意義；應用端上，隨著製程演進，部分大陸企業未來可能逐步向更先進節點發展，但相關進程仍取決於技術、產業與政策等多項因素。

