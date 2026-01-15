聽新聞
0:00 / 0:00

陸汽車產銷連17年冠全球 預估2026年總銷量增速恐放緩

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
汽車示意圖。 路透
汽車示意圖。 路透

中國汽車工業協會最新數據顯示，2025年大陸汽車產銷量分別為3,453萬輛和3,440萬輛，分別年增10.4%和9.4%，產量及銷量均創歷史新高，連續17年穩居全球第一。不過2026年汽車總銷量成長幅度恐放緩。

一財網報導，中汽協昨（14）日召開記者會公布去年全年汽車產銷量數據，中汽協並預估2026年大陸汽車總銷量約3,475萬輛，年增1%，其中，新能源汽車約1,900萬輛，年增15%，汽車出口740萬輛，年增4.3%，成長幅度相較2025年均有放緩的跡象。

中汽協副秘書長陳士華表示，2025年汽車行業頂住貿易保護和全球產業鏈重構等外部壓力，克服技術難題、行業內捲等多重挑戰，展現出強大韌性和活力，實現產業規模和發展品質雙提升。

在政策利多、供給豐富和基礎設施持續改善等多重因素共同作用下，新能源汽車持續增長。2025年，新能源汽車產銷量超過1,600萬輛，其中，大陸國內新能源汽車銷量占比超過50%，成為大陸汽車市場主導力量。

大陸汽車出口也呈現出較強韌性。2025年，汽車出口超過700萬輛，達到709.8萬輛，出口規模再上新台階，年增21.1%。其中，新能源汽車出口261.5萬輛，年增一倍。

「十四五」期間（2021年至2025年），大陸汽車行業取得多方面突破，產銷量連續三年保持3,000萬輛以上規模，營業收入突破人民幣10兆元，出口躋身世界第一，電動化與智慧化、網聯化加速融合，形成產業領先優勢。

展望2026年，陳士華分析，「兩新」政策（設備更新及消費品以舊換新）平穩有序銜接，九部門聯合印發的「關於實施綠色消費推進行動的通知」，這將穩定市場預期，提振汽車消費。

能源 規模

延伸閱讀

4大陸海警擾金門水域 海巡譴責破壞區域和平穩定

大陸投資…泰中高鐵事故22死 承建商與2025「曼谷倒塌大樓」相同

兩岸貿易去年首度突破3000億美元 台灣享有逾1400億元順差

大陸投資興建…泰國高鐵工地事故已知22死 陸外交部：由泰企施工

相關新聞

逾兆美元 大陸去年貿易順差創歷史新高

美國最高法院將對美國總統川普關稅措施的合法性問題做出判決，川普十三日表示，關稅政策為美國帶來許多重大投資，關稅是他最愛的...

陸汽車產銷連17年冠全球 預估2026年總銷量增速恐放緩

中國汽車工業協會最新數據顯示，2025年大陸汽車產銷量分別為3,453萬輛和3,440萬輛，分別年增10.4%和9.4%...

分析師看趨勢 陸半導體設備有擴張空間

瑞銀證券中國科技半導體行業分析師俞佳14日表示，中國市場在先進製程與設備環節仍有擴張空間，AI需求持續推升算力晶片與封裝...

陸企炒白銀賺11億元抵三年獲利 賺比本業還多

貴金屬漲不停，陸企加入炒作行列，賺得比本業還多！港股上市的陸企祈福生活服務公司，今年1月中旬先後賣出兩筆白銀，獲利高達人...

大陸記憶體廠擴產衝市占 龍頭長鑫科技、兆易創新等競推專案

受AI算力需求爆發影響，記憶體產能供應吃緊，價格大幅上漲，也讓陸企積極擴產搶市占。包括大陸DRAM龍頭長鑫科技、利基型D...

DRAM漲價效應 陸智慧機成本增 出貨恐回落

IDC於昨（14）日報告指出，2025年大陸智慧手機市場出貨量約2.85億台，年減0.6%，出貨量排名前五的品牌分別為華...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。