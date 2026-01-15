陸汽車產銷連17年冠全球 預估2026年總銷量增速恐放緩

中國汽車工業協會最新數據顯示，2025年大陸汽車產銷量分別為3,453萬輛和3,440萬輛，分別年增10.4%和9.4%，產量及銷量均創歷史新高，連續17年穩居全球第一。不過2026年汽車總銷量成長幅度恐放緩。

一財網報導，中汽協昨（14）日召開記者會公布去年全年汽車產銷量數據，中汽協並預估2026年大陸汽車總銷量約3,475萬輛，年增1%，其中，新能源汽車約1,900萬輛，年增15%，汽車出口740萬輛，年增4.3%，成長幅度相較2025年均有放緩的跡象。

中汽協副秘書長陳士華表示，2025年汽車行業頂住貿易保護和全球產業鏈重構等外部壓力，克服技術難題、行業內捲等多重挑戰，展現出強大韌性和活力，實現產業規模和發展品質雙提升。

在政策利多、供給豐富和基礎設施持續改善等多重因素共同作用下，新能源汽車持續增長。2025年，新能源汽車產銷量超過1,600萬輛，其中，大陸國內新能源汽車銷量占比超過50%，成為大陸汽車市場主導力量。

大陸汽車出口也呈現出較強韌性。2025年，汽車出口超過700萬輛，達到709.8萬輛，出口規模再上新台階，年增21.1%。其中，新能源汽車出口261.5萬輛，年增一倍。

「十四五」期間（2021年至2025年），大陸汽車行業取得多方面突破，產銷量連續三年保持3,000萬輛以上規模，營業收入突破人民幣10兆元，出口躋身世界第一，電動化與智慧化、網聯化加速融合，形成產業領先優勢。

展望2026年，陳士華分析，「兩新」政策（設備更新及消費品以舊換新）平穩有序銜接，九部門聯合印發的「關於實施綠色消費推進行動的通知」，這將穩定市場預期，提振汽車消費。