DRAM漲價效應 陸智慧機成本增 出貨恐回落

IDC於昨（14）日報告指出，2025年大陸智慧手機市場出貨量約2.85億台，年減0.6%，出貨量排名前五的品牌分別為華為、蘋果、vivo、小米、OPPO。受記憶體漲價影響，大陸手機廠商的成本壓力將進一步加劇，業內預計2026年大陸智慧手機市場出貨量或將出現較明顯回落。

IDC報告指出，2025年上半年，大陸國家補貼政策疊加春節銷售旺季推動市場增長明顯，但後繼乏力。下半年隨著部分市場需求提前釋放，多地國補資金提前用盡以及成本持續上升等因素影響，市場繼續保持下滑。

IDC全球客戶設備研究集團副總裁Ryan Reith表示，2026年被普遍認為是前所未有的記憶體晶片短缺，預計將導致2026年市場出現下滑，且短缺持續時間將直接決定市場收縮的幅度。廠商規模和供應鏈掌控能力將變得至關重要，頭部廠商更有能力獲得穩定供給和相對可控的成本。

從2025年4季的表現來看，大陸智慧手機市場出貨量約7,578萬台，年減0.8%，出貨量排名前五的品牌為蘋果、vivo、OPPO、華為、小米。

蘋果憑藉iPhone 17系列在大陸市場的成功，實現歷史新高出貨量；而多數大陸本土品牌受記憶體晶片成本上漲壓力影響，普遍減少低端機型出貨。