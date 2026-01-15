陸對台進出口總額 攀峰
根據大陸海關總署公布最新貿易數據，按美元計，去（2025）年兩岸貿易總額首度突破3,000億美元大關，達到3,143億美元，年增7.3%，創歷史新高。
其中，2025年大陸自台灣進口2,307億美元，年增6%；大陸對台出口835億美元，年增11.2%，兩者表現都優於大陸整體對外貿易，大陸對台貿易逆差（台灣對大陸貿易順差）達到1,471億美元。
據台灣財政部日前公布最新進出口統計，2025年全年台灣對美出口占比提升至30.9%，26年來首次超過對大陸與香港的26.6%。
具體從數據看，台灣2025年對美國貿易總額2,464億美元，對美進、出口分別年增3.2%、78%，且對美出超金額1,501億美元，美國已取代大陸成為台灣最大貿易順差來源地。
但財政部數據也顯示，台灣2025年對大陸貿易總額達2,636億美元，對大陸進、出口分別年增15.5%、13.2%。
從數據看到，台灣對美國出口大幅增長，但兩岸貿易額亦持續增長，同時貿易總額仍超越美國。
儘管對台存在大額貿易逆差，2025年大陸整體貿易順差仍高達1.18兆美元，創下歷史新高，較2024年高出1,968億美元，顯示大陸經濟儘管面臨美國高額關稅依然保持韌性。
