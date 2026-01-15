大陸去年貿易順差締新猷 顯示面對美高關稅仍保持韌性

大陸海關總署昨（14）日公布，2025年全年貿易順差達1兆1,890億美元，創下歷史新高。華爾街日報認為，面對美國高額關稅，這個世界第二大經濟體依然保持韌性。

2025年美國總統川普重返白宮時，美國多位經濟學家曾預測新關稅將扼殺中國龐大的出口機器。然而大陸2025年出口總值仍達3兆7,718億美元，年增5.5%；全年進口2兆5,829億美元，與上年度基本持平。出口持續增長、進口持平，貿易順差擴大，達到創紀錄的1.18兆美元，年增19.8%之多。

路透報導，川普2025年1月重返白宮以來，北京對新一輪關稅緊張局勢應對措施，使陸企更有勇氣將焦點轉向東南亞、非洲和拉丁美洲，以抵銷美國的關稅。

不過，北京試圖透過出口應對長期房地產低迷和需求疲軟，創紀錄的貿易順差，可能加劇其他經濟體對大陸貿易行為與產能過剩問題的擔憂，以及他們對大陸關鍵產品的過度依賴。

展望2026年外貿局勢，大陸海關總署副署長王軍表示，「全球貿易增長動力似乎不足，大陸外貿面臨的外部環境依然嚴峻複雜」，但王軍說，大陸的貿易夥伴更加多元，抗風險能力顯著增強，外貿基本盤依然穩固。

上海保銀（Pinpoint）資產管理公司首席經濟學家張智威表示，強勁的出口成長有助緩解大陸需求疲弱。結合股市蓬勃發展及美中關係穩定，大陸政府至少在第1季可能維持原有政策立場不變。

王軍表示，2025年中國高技術產品出口人民幣5.25兆元，年增13.2％，新三樣電動車、太陽能、鋰電池，及風力發電機組等綠色產品出口分別年增27.1％及48.7％，可見，AI+綠色成為助力中國出口增長重要力量。

展望2026年，王軍指出，外部環境不確定因素增多，穩外貿壓力依然較大，同時中國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大，長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變，貿易創新發展步伐將更堅實。