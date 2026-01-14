快訊

地緣政治避險、吸引大陸資金 百度據報擬申請香港雙重主要上市

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸科技巨頭百度據報正考慮將其在香港第二上市地位，升級為主要上市，以吸引更多可透過大陸投資者，並規避潛在的不利美國政策風險。圖／取自微博
大陸科技巨頭百度據報正考慮將其在香港第二上市地位，升級為主要上市，以吸引更多可透過大陸投資者，並規避潛在的不利美國政策風險。圖／取自微博

大陸科技巨頭百度據報正考慮將其在香港第二上市地位，升級為主要上市，以吸引更多可透過大陸投資者，並規避潛在的不利美國政策風險。隨著百度計劃推進旗下從事數據中心及人工智慧晶片業務的子公司崑崙芯的上市，相關討論已經加速。

彭博引知情人士，此舉是為了獲得更多大陸投資者的資金流入。百度目前已在納斯達克上市並同步於香港進行第二上市。由於目前第二上市地位不符合港股通納入條件，大陸投資者無法透過該機制投資百度。

若升級為「雙重主要上市」，百度有望獲得港股通准入資格，從而直接接觸到龐大的大陸投資者市場。不過，大陸企業在申請納入港股通時，還需滿足關於股權結構（如加權投票權安排）等方面的特定監管要求。

雙重主要上市還意味著公司需同時遵守兩地上市規則，包括資訊披露、財務報告及公司治理等要求。兩市場股票獨立掛牌，一家交易所的退市不會自動導致另一地上市地位終止，這在目前地緣政治環境下，為公司提供了額外的風險緩衝。

不過，選擇雙重主要上市也意味著更高的合規成本，包括更嚴格的披露義務和更多的行政及財務支出。這一決策需在擴大投資者基礎與承擔額外上市成本之間進行權衡。

百度的美國存托憑證（ADR）在過去12個月中上漲約90%，表現顯著優於同期納斯達克金龍中國指數21%的漲幅。這一強勁市場表現為百度進一步拓展在香港資本市場的布局創造了有利條件。

香港股市近期也表現強勁，恆生指數在過去一年內累計上漲約40%，吸引了大量企業赴港進行規模達數十億美元的股票發行。

百度 香港

相關新聞

兩岸貿易去年首度突破3000億美元 台灣享有逾1400億元順差

根據大陸海關總署公布的數據，按美元計，中國大陸2025年出口、進口分別較前一年成長5.5%和0，增幅比2024年放緩0....

地緣政治避險、吸引大陸資金 百度據報擬申請香港雙重主要上市

大陸科技巨頭百度據報正考慮將其在香港第二上市地位，升級為主要上市，以吸引更多可透過大陸投資者，並規避潛在的不利美國政策風...

大陸去年對加拿大貿易下滑 路透：凸顯北京握有經濟籌碼

在加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪問大陸前，大陸海關總署公布數據顯示，大陸從加拿大進口的商品，自2020年以來...

路透：大陸海關通知 輝達H200晶片不得入境

大陸海關部門本周已告知報關代理，美國晶片巨頭輝達的H200人工智慧（AI）晶片不被允許進入大陸。

外資唱多！3理由料「大陸今年股匯雙升」 暗示資金將更決定性移入

高盛、博恩斯坦等全球投資機構都賭人民幣與中國大陸股市將於今年上攻，暗示資金將更加決定性地移入中國資產。高盛已經調高對大陸...

投行：陸AI崛起與算力國產化 但To C發展仍受限市場成熟度

第26屆瑞銀大中華研討會13、14日舉行，瑞銀中國互聯網行業分析師熊瑋14日在媒體分享會上指，2025年中國AI快速發展...

