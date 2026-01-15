專家預期 今年中資股盈利增10%

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
第26屆瑞銀大中華研討會（GCC）13日在上海登場，瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪13日表示，大陸股市在政策支持與創新板塊帶動下，仍具一定投資吸引力，但宏觀經濟仍面臨壓力。 記者謝守真／攝影
第26屆瑞銀大中華研討會（GCC）13日在上海登場，瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪13日表示，大陸股市在政策支持與創新板塊帶動下，仍具一定投資吸引力，但宏觀經濟仍面臨壓力。 記者謝守真／攝影

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪13日表示，大陸股市在政策支持與創新板塊帶動下，仍具一定投資吸引力，但宏觀經濟仍面臨壓力。而瑞銀全球金融市場部中國主管房東明則指，在全球日益注重視分散投資的背景下，大陸有望成為國際資金多元配置的重要市場。

第26屆瑞銀大中華研討會（GCC）13日在上海登場，王宗豪於媒體分享會上指出，2026年全球經濟增長仍具韌性，主要經濟體財政支出持續加碼。雖然大陸經濟增長較去年略有放緩，傳統產業如房地產和消費仍在走弱，但仍看好大陸股票市場，因股市結構優化會淡化來自宏觀經濟的壓力，創新相關板塊有助於結構性優化大陸股市表現。

王宗豪認為，人行持續釋放流動性，大陸「國家隊」支持A股，以及對民營企業的政策扶持，均對市場構成支撐。估值方面，大陸股票市場整體估值已接近歷史平均，但與全球其他市場相比仍偏低，仍具相對吸引力。外資在大陸股票的低配水準仍有提升空間。

資金面方面，王宗豪分析，上半年股市可能相對活躍，主要因外資長線配置集中在年初，居民與機構資金持續流入。下半年市場推動力將更多依賴上市公司盈利增長，而非單純估值提升。他預期今年中資股盈利增長約10%，其中約5%來自收入增長、1%來自回購提振、4%來自利潤率提升。

在板塊偏好，王宗豪提到，AI仍是大陸股市的重要投資主題，尤其偏好硬體與半導體設備公司，以及互聯網大廠。他也看好券商、光電及出海企業板塊。過去十年表現最好的股票在次年上半年通常仍有較佳表現，顯示投資人常追逐前一年表現佳的企業。

王宗豪指出，全球投資者在AI產業配置上，除了中美兩大AI領先國家，台灣與南韓市場也表現良好，但其股價與美國AI連動性高；相比之下，大陸AI公司股價與美股連動低，對外資而言具有更好的風險分散效果，因此吸引更多海外機構投資者配置中大陸市場。

陸股 板塊

延伸閱讀

4大陸海警擾金門水域 海巡譴責破壞區域和平穩定

大陸投資…泰中高鐵事故22死 承建商與2025「曼谷倒塌大樓」相同

兩岸貿易去年首度突破3000億美元 台灣享有逾1400億元順差

大陸投資興建…泰國高鐵工地事故已知22死 陸外交部：由泰企施工

相關新聞

兩岸貿易去年首度突破3000億美元 台灣享有逾1400億元順差

根據大陸海關總署公布的數據，按美元計，中國大陸2025年出口、進口分別較前一年成長5.5%和0，增幅比2024年放緩0....

江蘇AI願景 2030年產業規模破兆元人民幣

大陸江蘇省政府13日在南京舉行記者會，就近期印發的江蘇省「人工智能+」行動方案（簡稱行動方案）進行解讀。行動方案提出，到...

上海促消費 挺REITs、地方債券

為加碼促消費政策，上海近日發布28條新政，包括支持消費基礎設施發行不動產投資信託基金（REITs）並鼓勵地方專項債券。

專家預期 今年中資股盈利增10%

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪13日表示，大陸股市在政策支持與創新板塊帶動下，仍具一定投資吸引力，但宏觀經濟仍面臨壓力。...

陸企炒白銀賺11億元抵三年獲利 賺比本業還多

貴金屬漲不停，陸企加入炒作行列，賺得比本業還多！港股上市的陸企祈福生活服務公司，今年1月中旬先後賣出兩筆白銀，獲利高達人...

地緣政治避險、吸引大陸資金 百度據報擬申請香港雙重主要上市

大陸科技巨頭百度據報正考慮將其在香港第二上市地位，升級為主要上市，以吸引更多可透過大陸投資者，並規避潛在的不利美國政策風...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。