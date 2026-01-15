上海促消費 挺REITs、地方債券

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
為加碼促消費政策，上海近日發布28條新政，包括支持消費基礎設施發行不動產投資信託基金（REITs）並鼓勵地方專項債券。記者謝守真／攝影
為加碼促消費政策，上海近日發布28條新政，包括支持消費基礎設施發行不動產投資信託基金（REITs）並鼓勵地方專項債券。

專家指，此舉加強金融對服務業與消費支撐，改善供需結構、提升服務業品質，並透過汽車、家裝等信貸及行動支付便利化，釋放居民消費潛力，推動服務業提質與消費擴容聯動。

上海市13日公告，印發上海市促進服務業提質增效和消費提振擴容聯動發展的若干措施，提出28條措施，涵蓋金融、平台經濟、交通出行、文體娛樂、生活服務及檢驗檢測認證等7大面向，聚焦服務業改革。

其中，措施提出，鼓勵金融機構對接商圈、商業設施及社區便民服務設施改造提升等重點項目，加強貸款支持，並支持消費基礎設施發行REITs。措施還指導平台企業良性競爭，規範經營行為，減傭降費，優化入駐押金等費用。

第一財經引述上海社科院經濟研究所所長沈開艷說，措施將促消費重心由短期刺激轉向服務業提質與消費擴容聯動。上海發改委研究院副院長馬海倩指出，新政強調供給端品質競爭，以金融支持和制度設計引導服務業從規模擴張走向價值提升。

界面新聞則指，上海交通大學經管學院特聘教授陸銘稱，措施有助挖掘服務消費潛力，形成支持服務業提質與消費擴容的制度和市場環境。上海復旦大學教授張伊娜分析，政策提供明確可行的機制和路徑，有望釋放對消費市場的乘數效應。

服務業 上海 基礎設施

