江蘇AI願景 2030年產業規模破兆元人民幣

大陸江蘇省政府13日在南京舉行記者會，就近期印發的江蘇省「人工智能+」行動方案（簡稱行動方案）進行解讀。行動方案提出，到2030年，江蘇人工智能產業規模超兆元人民幣；到2035年，建成中國大陸領先的人工智能＋創新策源地、產業新重鎮和融合應用先導區，全面步入智能經濟和智能社會發展新階段。

中新社報導，江蘇省發展和改革委員會副主任蔡劍峰介紹，在全面落實大陸國家文件確定的6個重點領域行動基礎上，行動方案增加了人工智能+新興產業重點領域，以搶占人形機器人、低空經濟、智能駕駛、生物醫藥、新能源等戰略性新興產業和未來產業新領域；強調突出構建智能原生、開放協同的人工智能+生態體系。

在江蘇，人工智能+正賦能千行百業。江蘇首個人工智能生態街區——中國（南京）軟件谷的「AI・鏡界—南京人工智能生態街區」已吸引華為、中興等381家AI生態企業，建成華為人工智能產業創新中心等17個公共賦能和要素支撐平台。2025年11月，「AI時空．南京人工智能國際社區」在南京河西中央科創區揭牌，一核三片區的一核已集聚阿里巴巴江蘇總部、小米科技華東總部、京東集團南京研發中心、恒生電子江蘇總部等巨頭大廠。

梳理發現，近期江蘇多地的新年第一會也紛紛圍繞人工智能+展開布局。

1月4日，省會南京召開全市科技創新和產業創新深度融合發展大會，在大陸全國率先提出打造國家人工智能創新應用先導區升級版。同日，工業強市蘇州召開新型工業化推進會議暨「AI+製造」創新發展大會，計畫到2035年建成全球具有領先地位的「智造之城」。無錫、常州兩座兆級城市同樣錨定人工智能+謀篇布局。蔡劍峰表示，未來江蘇將優先在民生領域推廣人工智能產品和服務的普惠化應用。