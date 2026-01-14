分析：大陸算力國產化 H200晶片放行不影響趨勢

有中國的行業分析師認為，中國「算力國產化」和半導體設備國產化在2026年的趨勢會持續，即使美國放鬆了輝達出售H200晶片給中國的限制，也不會改變中國企業對國內AI晶片的旺盛需求。

AI驅動的投資和產業發展是2025年中國經濟的焦點，在當前中美科技戰中，中國拚「科技自立」，正加速國產晶片的研發。今天在瑞銀投資銀行舉辦的媒體分享會上，相關議題受到關注。

瑞銀證券中國網路行業分析師熊瑋針對中國AI行業表示，「算力國產化」對整個中國AI的進程是非常重要的問題。

她說，中國的算力國產化從2025年到現在有很積極的進展，即使單卡晶片跟國外最好的晶片效能有差距，中國科技廠商採用超節點技術，試圖在同一個機櫃裡面裝更多的卡進來，使得單機櫃算力水準跟國外的差距進一步縮小。

她說，中國的AI模型開發者也積極從算法層面擁抱國產晶片，或者使用更靈活的算力基礎設施，特別是在模型架構或者設計方面，把「未來的算力支持」納入考量，這也能夠提高軟硬體結合或者優化程度，提高算力的使用效率。

她認為，算力國產化的進程在2026年還會持續，「不必太過擔心會因為算力的瓶頸，使得中國AI進程受到一些阻礙」。

瑞銀證券中國科技半導體行業分析師俞佳也說，至少今年一整年到明年，中國半導體產業都會是快速成長階段。

他說，哪怕是相對先進的H200晶片，可能放鬆進入中國的管制之後，總體來看，中國的國內晶片、特別是AI晶片的需求還是非常旺盛。

他說，中國半導體14奈米以下的先進製程產能，估計到2025年為止大概只占全球5%左右，按照自給自足的需求角度來說，應該至少還有1倍空間。

中國半導體設備的國產化率，不同機構的估算在20%到30％左右。俞佳表示，這顯示國產化率還比較低，而且對於比較先進製程的存儲和邏輯產品，國產化率又會更低，而這些又是需求更強勁的領域。從產業鏈的角度來說，應相信中國能實現相關晶片的製造，因此中國半導體還有很多成長的空間。

從2025年底至今，有「半導體四小龍」之稱的中國國產GPU公司摩爾線程、沐曦股份、壁仞科技和天數智芯，密集完成中國A股或港股上市。

俞佳認為，成為上市公司必須披露有關收入、利潤及技術演進方向等資訊，因此這些公司上市有助加強對於中國整個半導體行業的信心，對相關生態發展也有幫助。