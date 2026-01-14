快訊

兩岸貿易去年首度突破3000億美元 台灣享有逾1400億元順差

聯合報／ 大陸中心／即時報導
2025年兩岸貿易總額首度突破3,000億美元大關，且台灣對大陸享有1,471.4億美元貿易順差。圖為高雄港資料照。圖／本報系資料照
根據大陸海關總署公布的數據，按美元計，中國大陸2025年出口、進口分別較前一年成長5.5%和0，增幅比2024年放緩0.3個及1個百分點。其中，兩岸貿易總額去年則首度突破3,000億美元大關，達到3,143.3億美元，大陸對台出口成長11.2%，大陸自台灣進口成長6.0%，兩者表現都優於大陸整體對外貿易。

2025年，中國大陸對台出口額達835.97億美元，自台灣進口則為2,307.37億美元，大陸對台貿易逆差達到1,471.4億美元。由於近幾年大陸對台出口增幅均明顯高於自台灣進口，因此台灣對大陸享有的貿易順差增幅去年僅約3.2%。

而根據台灣財政部日前公布的最新進出口統計，台灣2025年對美國出超金額為1,501.16億美元，美國已取代中國大陸成為台灣最大貿易順差來源地。

但儘管對台存在大額貿易逆差，2025年大陸整體貿易順差仍高達1.19兆美元，創下歷史新高，較2024年高出1,968億美元，顯示中國經濟儘管面臨美國高額關稅依然保持韌性。

大陸海關總署副署長王軍在14日記者會中表示，2025年中國外貿進出口規模再創新高，將繼續保持全球貨物貿易第一大國地位，連續第九年保持增長，也是中國加入世界貿易組織（WTO）以來時間跨度最長的連續增長。

