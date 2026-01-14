大陸市場監管總局對攜程展開反壟斷調查 曾因私自改價引商戶不滿

大陸市場監督管理總局網14日發布，根據前期核查，依據「反壟斷法」，對攜程集團涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查。截至港股收盤，攜程集團跌6.49%，報569.5港元。

南方都市報報導，先前攜程因要求酒店商戶開通名為「調價助手」的改價工具，引發討論。多家酒店反映，攜程未經商家允許透過技術手段，在後台直接修改房間定價，導致商家利潤受損。一些觀點認為，攜程此舉涉嫌濫用市場支配地位，剝奪商家的自主定價權。

2025年12月，雲南省旅遊民宿行業協會對攜程等線上旅遊（OTA）平台啟動不正當競爭反壟斷維權，指控在8月、9月旅遊旺季期間，攜程等個別OTA平台利用市場支配地位，對雲南民宿行業實施了「二選一」霸王條款、單方面隨意漲佣等不正當競爭行為。

多地市場監管部門曾就規範經營行為約談攜程。2025年9月17日，鄭州市市場監管局依法對攜程旅行網營運主體進行行政約談，涉及利用服務協定、交易規則和技術手段對平台內經營者的交易及交易價格進行不合理限制的問題。

上述會議要求，攜程針對「強制開通、無法退出」等問題進行徹底整改，糾正各類不合理限制行為。充分尊重商戶自主經營權，嚴禁利用技術手段變相操控價格、限制交易，真正尊重商戶自主定價權。

2025年8月5日，據貴州省市場監管局官網消息，該局集中約談了攜程等五家涉旅平台企業，要求相關平台企業嚴格遵守「價格法」「反壟斷法」等法律法規規章，堅決制止價格亂象，維護公平、有序、誠信的市場環境。

約談會上，貴州省市場監管局針對相關平台企業可能存在的實施「二選一」、利用技術手段干預商家定價、訂單生效後毀約或加價、價格欺詐、哄抬價格等問題進行了通報，並提示了違法風險。

據瞭解，此次調查基於前期核查，重點關注其是否存在利用技術手段干預商家定價、實施「二選一」、強制調價等限制競爭行為。先前，攜程已多次被地方監管部門約談，涉及鄭州、貴州等地，問題包括擅自啟用「調價助手」功能、不合理限制平台內經營者交易自由等。

同時，先前有使用者反映在部分旅遊地被迫使用攜程，其他平台無法訂房，遭遇訂單生效後酒店未確認、航班取消無法改簽等問題，商家指出攜程價格常高於酒店實際定價，消費者質疑存在「大資料殺熟」行為。

此外，攜程2025年第２季淨利潤達人民幣48億元，年增26%，但金融業務利潤激增132%，被質疑依賴壟斷地位獲取超額收益。