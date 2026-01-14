瑞銀：AI驅動全球半導體成長 陸設備與先進製程需求續增

快訊

聯合報／ 記者謝守真／上海即時報導
瑞銀證券中國科技半導體行業分析師俞佳14日表示，中國市場在先進製程與設備環節仍有擴張空間，AI需求持續推升算力晶片與封裝設備。記者謝守真／攝影
瑞銀證券中國科技半導體行業分析師俞佳14日表示，中國市場在先進製程與設備環節仍有擴張空間，AI需求持續推升算力晶片與封裝設備。記者謝守真／攝影

在人工智慧（AI）相關投資帶動下，全球半導體產業正進入新增長階段。瑞銀證券中國科技半導體行業分析師俞佳14日表示，2025年全球半導體市場規模將接近7,000億美元，2026年可望突破1兆美元，2027年達約1.18兆美元，其中記憶體為主要增長動能。中國市場在先進製程與設備環節仍有擴張空間，AI需求持續推升算力晶片與封裝設備。

第26屆瑞銀大中華研討會13、14日舉行，俞佳在媒體分享會上指，2025年至2027年連續多年維持雙位數成長的情況並不多見。近年半導體需求主要受AI技術與基礎設施投資帶動，包括GPU、傳輸晶片及相關元件。目前AI應用仍處於早期階段，除雲端算力外，終端側應用仍具潛在成長空間，未來隨著模型成熟，晶片需求可能進一步擴大，成長周期有機會延續三至五年，甚至更長。

從產業周期看，俞佳說道，半導體仍屬周期性行業，若以收入角度觀察，整體市場可能在今年第三季見底；若以代工與產能利用率判斷，低點可能延至明年第三季，記憶體公司營收與利潤則可能在今年第四季落底。

談及中國市場，俞佳表示，AI相關需求持續推升算力晶片、先進封裝設備及製造產能需求，中國在先進製程與設備環節仍有增長空間。目前以14奈米以下定義的先進製程產能，占全球比重仍偏低；記憶體產能占比約5%至15%。去年中國半導體設備公司營收年增約30%至40%，預估在中國市場的設備市占約20%至25%，全球市占仍低於10%。

針對大陸國產半導體設備替代進程，俞佳引述半導體行業協會數據指出，大陸國產設備替代率已由約25%提升至35%。在先進邏輯與存儲製程中，國產設備滲透率仍低於平均水準，但隨著替代率提升，對大陸設備廠商及下游訂單形成支撐。

俞佳也提到，近年半導體企業收併購與IPO活動頻繁，包括大陸「GPU四小龍」等公司陸續在A股與港股上市，有助於提升資訊揭露程度，促進產業集中。港股市場對優質企業給予的估值水準相對較高，對中國半導體企業的市場定價具有參考意義。

應用端上，俞佳表示，目前AI晶片需求仍以基礎設施投資為主，端側應用包括自動駕駛、AI眼鏡及未來AI手機，自動駕駛被視為較早出現具規模的新應用場景。他稱，隨著製程演進，部分中國企業未來可能逐步向更先進節點發展，但相關進程仍取決於技術、產業與政策等多項因素。

