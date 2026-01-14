大陸去年對加拿大貿易下滑 路透：凸顯北京握有經濟籌碼

在加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪問大陸前，大陸海關總署公布數據顯示，大陸從加拿大進口的商品，自2020年以來，在2025年首次下滑，路透指，此事鮮明地凸顯了北京對渥太華握有經濟籌碼。

路透報導，大陸海關總署14日公布的月度統計數據顯示，2025年大陸自加拿大進口額，較1年前的歷史高位下滑10.4%，至417億美元。上一次進口下降發生在2020年，當時受新冠疫情衝擊，進口額暴跌22.3%。

卡尼14日在登上飛陸航班時在社交媒體上發帖說「我正啟程前往北京」，他還寫道：「中國是我們的第二大交易夥伴，也是世界第二大經濟體。我們兩國之間務實且富有建設性的關係，將為太平洋兩岸帶來更大的穩定、安全和繁榮。」

此次訪陸決定，源於2025年10月，卡尼在南韓與大陸國家主席習近平的積極會晤。儘管會晤並未取得突破性進展，大陸關稅仍使加拿大油菜籽被擋在最大市場之外，但雙方領導人同意推進雙邊關係。習近平邀請卡尼訪陸，卡尼接受邀請。

報導稱，加拿大與中國重新接觸的另一動因，是在美國總統川普2025年對加拿大加徵關稅，並暗示這個美國長期盟友可能成為美國第51個州後，希望實現出口市場多元化。

另據彭博引述知情人士報導，卡尼訪陸期間，大陸預計將提議放寬對加拿大油菜籽產品的部分限制，前提是加拿大放寬對大陸電動車的關稅。

卡尼此次訪陸，是加拿大總理8年多來的首次大陸之行。先前中加貿易緊張局勢在2024年升級，前總理杜魯道政府對大陸電動汽車加徵100%關稅，並對鋁和鋼鐵產品徵稅。這些措施目的在保護加拿大境內製造商，並與美國的關稅政策保持一致。

2025年年初，北京方面對加拿大油菜籽產品加徵關稅，隨後又在8月追加更多關稅。

大陸此前是加拿大油菜籽及油菜籽製品的第二大出口目的地，這些產品通常被壓榨用於動物飼料。但相關關稅實際上已令這項貿易陷入停滯。