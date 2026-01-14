大陸去年對加拿大貿易下滑 路透：凸顯北京握有經濟籌碼
在加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪問大陸前，大陸海關總署公布數據顯示，大陸從加拿大進口的商品，自2020年以來，在2025年首次下滑，路透指，此事鮮明地凸顯了北京對渥太華握有經濟籌碼。
路透報導，大陸海關總署14日公布的月度統計數據顯示，2025年大陸自加拿大進口額，較1年前的歷史高位下滑10.4%，至417億美元。上一次進口下降發生在2020年，當時受新冠疫情衝擊，進口額暴跌22.3%。
卡尼14日在登上飛陸航班時在社交媒體上發帖說「我正啟程前往北京」，他還寫道：「中國是我們的第二大交易夥伴，也是世界第二大經濟體。我們兩國之間務實且富有建設性的關係，將為太平洋兩岸帶來更大的穩定、安全和繁榮。」
此次訪陸決定，源於2025年10月，卡尼在南韓與大陸國家主席習近平的積極會晤。儘管會晤並未取得突破性進展，大陸關稅仍使加拿大油菜籽被擋在最大市場之外，但雙方領導人同意推進雙邊關係。習近平邀請卡尼訪陸，卡尼接受邀請。
報導稱，加拿大與中國重新接觸的另一動因，是在美國總統川普2025年對加拿大加徵關稅，並暗示這個美國長期盟友可能成為美國第51個州後，希望實現出口市場多元化。
另據彭博引述知情人士報導，卡尼訪陸期間，大陸預計將提議放寬對加拿大油菜籽產品的部分限制，前提是加拿大放寬對大陸電動車的關稅。
卡尼此次訪陸，是加拿大總理8年多來的首次大陸之行。先前中加貿易緊張局勢在2024年升級，前總理杜魯道政府對大陸電動汽車加徵100%關稅，並對鋁和鋼鐵產品徵稅。這些措施目的在保護加拿大境內製造商，並與美國的關稅政策保持一致。
2025年年初，北京方面對加拿大油菜籽產品加徵關稅，隨後又在8月追加更多關稅。
大陸此前是加拿大油菜籽及油菜籽製品的第二大出口目的地，這些產品通常被壓榨用於動物飼料。但相關關稅實際上已令這項貿易陷入停滯。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言