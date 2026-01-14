陸海關總署公布 2025年稀土出口量創11年以來新高

儘管中國對稀土物項與技術實施出口管制，根據中國海關總署今天公布，中國2025年共出口6萬2585噸稀土元素，年增12.9%，達到2014年以來最高水準。這些稀土元素廣泛應用於消費性電子產品、汽車和國防裝備等領域。

綜合路透社、界面新聞報導，儘管北京從去年4月開始限制幾種中重稀土元素的出口，中國海關總署14日公布的資料顯示，中國2025年稀土出口6萬2585.2噸。

2025年4月，為因應美國高額關稅，中國將7種中重稀土元素和磁鐵列入出口管制清單，導致當年4月和5月出口量大幅下降。

但自2025年6月以來，受惠於中國和美國與歐洲達成的一系列協議，中國稀土出口量逐漸回升。

報導提到，去年12月出口量較11月下降20%至4392噸，原因是廠商在耶誕節假期前提前囤貨，導致海外採購需求下降。然而，去年12月份的出口量仍比2024年同期的3326噸高出32%。

報導引述一名不願透露姓名的分析師表示，許多海外買家為了迎接上個月的假期，在去年11月預訂了更多貨物。

報導指出，中國稀土產業呈現量價齊升的態勢。2025年11月稀土出口數量達5493.9噸，比2024年同期大增24.4%；2025年1至11月稀土累計出口5萬8193.1噸，也增長11.7%。同時，去年11月稀土出口均價為9000美元/噸，相比2024年11月出口均價8300美元/噸也有提升。

報導稱，中國實施稀土開採和稀土冶煉分離總量調控管理辦法後，中長期供給無虞，稀土指標增速放緩使供給增幅大幅落後於需求擴張；加上機器人、低空經濟、軍工等產業發展帶動需求釋放，供需兩端共振向好，今年中國稀土產業有望保持業績高增長。