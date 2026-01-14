快訊

路透：大陸海關通知 輝達H200晶片不得入境

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
路透引述3名知情人士稱，大陸海關部門本周已告知報關代理，美國晶片巨頭輝達的H200人工智慧（AI）晶片不被允許進入大陸。路透
大陸海關部門本周已告知報關代理，美國晶片巨頭輝達的H200人工智慧（AI）晶片不被允許進入大陸。

路透14日引述3名知情人士報導這項消息，並稱大陸政府官員13日還召集國內科技企業開會，明確指示除非「確有必要」，否則不得採購H200晶片。其中1名人士說：「官方措詞非常嚴厲，基本等同於目前實施禁令，儘管未來形勢變化後可能會有所調整。」

知情人士提到，相關部門並未說明作出上述指示的原因，也未明確這是正式禁令還是臨時措施。

作為輝達性能排名第2的AI晶片，H200已成為當前中美關係中的敏感焦點之一。儘管大陸企業對H200晶片需求強勁，但目前尚不清楚北京是否希望透過全面禁止進口來扶持本土晶片企業，或仍在權衡限制措施，或將它作為與華盛頓談判的籌碼。

川普政府13日剛在附帶條件的情況下批准H200晶片出口至大陸，但在美國國內同樣引發爭議。許多對華鷹派人士擔心，這類高階晶片可能顯著增強大陸軍方能力，並削弱美國在AI領域的優勢。

美國科技媒體The Information報導，大陸政府本周已告知部分大陸科技企業，只有在特定情況下，例如用於高校科研，才會批准企業採購H200晶片。

