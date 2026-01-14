投行：陸AI崛起與算力國產化 但To C發展仍受限市場成熟度

第26屆瑞銀大中華研討會13、14日舉行，瑞銀中國互聯網行業分析師熊瑋14日在媒體分享會上指，2025年中國AI快速發展，技術與應用持續進步，短期泡沫風險有限。展望2026年，AI產業將沿模型、應用與算力三大方向推進，大陸整體仍以To B（企業對企業）端商業化為主，To C（企業對消費者）端變現進展相對緩慢，主要受用戶成熟度、付費習慣及產品普及度限制。

熊瑋表示，2025年中國AI產業持續發展，模型能力、算力及應用場景均取得進展，技術水準與美國先進模型差距逐步縮小，2026年有望看到中國網路大廠與AI新創持續推動大模型的開放與迭代。中國AI企業在研發與資本支出上採取務實策略，多依靠自有現金流，並保持數據中心與算力建設循序推進，降低市場泡沫風險。

她指出，除模型智能能力外，多模態、工具使用與AI代理（AI Agent）能力將持續提升，助模型完成更複雜任務。中國大模型性價比具優勢，單位成本可取得的智能水準高，有助普及，未來亦可能出現更多模型出海機會。

在應用層面，熊瑋表示，中美AI變現路徑相近，雲端服務與廣告仍是短期最確定收入來源。隨著模型能力提升，2026年AI應用場景將更多元，包括AI代理在交易與決策場景運用，以及AI原生內容與端側AI等新形態，加速商業化。

她強調，中國企業主要聚焦To B市場。To C端直接收費模式受限於市場成熟度、產品落地與用戶普及速度，短期對收入貢獻有限，不如美國市場迅速。中國消費者對AI付費意願與成熟度偏低，即便技術具商業化潛力，也需用戶教育與體驗優化後才能形成可重複價值。

在AI應用拓展方面，熊瑋指出，AI代理分階段落地：初期在單一應用完成操作，中期整合企業內部服務，長期可能實現跨平台協作。隨著模型能力提升，AI應用範圍將擴展，為To B和未來To C商業化提供基礎。

算力方面，熊瑋表示，2025年以來中國算力國產化持續推進，單卡性能與整體算力密度取得進展，軟硬體協同優化有助提升效率，2026年國產算力在推理與部分訓練需求中有望取得更多市占。

針對「AI泡沫」，熊瑋認為，中國和美國情況還是有有差別，對中國AI顛覆風險沒有那麼擔憂。若真的發生，中國的過程也是比較漸進的。中國模型廠商多依靠自有現金流研發，網路大廠資本支出務實，數據中心利用率高，算力需求有實質工作負載支撐。

至於下游產業影響，她指出，中國AI聊天機器人流量入口分散，尚未形成壓倒性平台；下游企業多將AI嵌入現有產品，技術壁壘提高，顛覆風險有限。部分垂直產業如旅遊仍有供應鏈與服務經驗等門檻。

熊瑋認為，AI代理仍是重要方向，但大規模普及需要時間，並面臨準確性、穩定性、產業協作與監管挑戰。AI代理將分階段演進，先在單一App落地，再拓展至平台生態，最終可能實現跨平台協作。