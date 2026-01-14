陸官方：新能源汽車要加速突破自動駕駛技術

快訊

中央社／ 台北14日電

中國工信部負責官員日前在一場跨部會聯席工作會議上表示，今年在新能源汽車產業上，要提升產業鏈供應鏈自主可控能力，特別要加速突破全固態電池、高級別自動駕駛等技術。

央視新聞今天報導，「節能與新能源汽車產業發展部際聯席會議2026年度工作會議」日前在北京召開，中國工業和信息化部有關負責官員在會中作上述表示。

根據報導，會議提到，「十四五」（第14個5年規劃，2021至2025年）時期，中國新能源汽車市場規模增加3.6倍，動力電池單體成本降低30%、壽命提升40%、充電速率提升3倍多，國際競爭優勢進一步增強。

會議提出，2026年是「十五五」規劃（第15個5年規劃，2026至2030年）開局之年，智慧網聯新能源汽車產業發展處於「重要機遇期」。要加大工作協同力度，進一步完善工作舉措，推動產業高品質發展。

報導提到，這項會議對2026年新能源汽車發展重點工作作出多項部署。其中包括，做好「十五五」智慧網聯新能源汽車產業發展規劃編制，強化與能源、基礎設施等相關規劃協同布局，引領產業創新發展；實施新一輪重點產業鏈「高質量發展」行動，加強標誌性產品、基礎材料、工具軟體等攻關布局。

重點工作還包括，今年要進一步擴大汽車消費，推進汽車以舊換新工作，推動新能源重卡（重型卡車）規模化應用，深化新能源汽車保險改革，激發多元消費潛力。

此外，今年同時要規範新能源汽車產業競爭秩序，加強成本調查和價格監測，強化產品生產一致性監督檢查和品質檢查，強化標準引領產業升級作用，引導行業自律；加強貿易、投資、技術等國際合作支持，引導企業合理、有序、安全海外布局，推動形成全球產業合作新局面等。

路透：大陸海關通知 輝達H200晶片不得入境

大陸海關部門本周已告知報關代理，美國晶片巨頭輝達的H200人工智慧（AI）晶片不被允許進入大陸。

融資保證金從80%提高至100% 滬深北三市集體降槓桿、控風險

為了降槓桿、控風險，上海證券交易所、深圳證券交易所及北京證券交易所14日發布通知，經大陸證監會批准，將投資者融資買入證券...

外資唱多！3理由料「大陸今年股匯雙升」 暗示資金將更決定性移入

高盛、博恩斯坦等全球投資機構都賭人民幣與中國大陸股市將於今年上攻，暗示資金將更加決定性地移入中國資產。高盛已經調高對大陸...

大陸去年對加拿大貿易下滑 路透：凸顯北京握有經濟籌碼

在加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪問大陸前，大陸海關總署公布數據顯示，大陸從加拿大進口的商品，自2020年以來...

投行：陸AI崛起與算力國產化 但To C發展仍受限市場成熟度

第26屆瑞銀大中華研討會13、14日舉行，瑞銀中國互聯網行業分析師熊瑋14日在媒體分享會上指，2025年中國AI快速發展...

記憶體行業漲價潮持續 佰維存儲淨利預增至520%

佰維存儲14日披露A股記憶體行業上市公司首份2025年業績預告成績單。預計2025年營收人民幣100億元至120億元，年...

