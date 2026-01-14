大陸2025年汽車產銷量皆突破3400萬輛 再創新高

快訊

中央社／ 台北14日電
根據大陸汽車工業協會發布數據，2025年中國汽車產銷量分別為3453.1萬輛和3440萬輛，分別年增10.4%和9.4%，產銷量再創歷史新高，連續17年居全球第1。圖／路透社
根據中國汽車工業協會今天發布數據，2025年中國汽車產銷量分別為3453.1萬輛和3440萬輛，分別年增10.4%和9.4%，產銷量再創歷史新高，連續17年居全球第1。

央視新聞報導，中國汽車工業協會（中汽協）今天發布以上數據。2025年，新能源汽車產銷量逾1600萬輛，其中中國國內新車銷量比重逾50%，成為中國汽車市場主導力量。

在對外貿易方面，汽車出口逾700萬輛，出口規模再升至新階段。其中，新能源汽車出口261.5萬輛，年增1倍。2024年中國汽車出口585.9萬輛，新能源汽車出口128.4萬輛。

中國於2023年首度超越日本成為全球最大汽車出口國。據先前日媒報導，2025年中國車企的全球新車銷量首次超越日本，躍居第1。

央視報導引述中國汽車工業協會相關負責人表示，2025年，中國「兩新」（設備更新與以舊換新政策）政策加力擴圍，企業新品密集上市，汽車市場終端需求持續釋放，汽車產銷量實現超預期增長。

值得注意的是，2025年中國品牌乘用車銷量比重接近70%，較2024年同期上升4.3個百分點。在政策利好、供給豐富和基礎設施持續改善等多重因素共同作用下，新能源汽車持續增長，新能源汽車產銷量連續11年位居全球第1。

中汽協副秘書長陳士華表示，2026年「兩新」政策平穩有序銜接。9部門聯合印發的「關於實施綠色消費推進行動的通知」，將加快發展方式和消費模式綠色轉型，這將穩定市場預期，提振汽車消費。2026年，中國汽車產業將持續推進「高質量發展」，整體市場保持穩健運行。

根據界面新聞，中汽協預測，2026年中國汽車總銷量3475萬輛，年增1%。

汽車產業

相關新聞

路透：大陸海關通知 輝達H200晶片不得入境

大陸海關部門本周已告知報關代理，美國晶片巨頭輝達的H200人工智慧（AI）晶片不被允許進入大陸。

融資保證金從80%提高至100% 滬深北三市集體降槓桿、控風險

為了降槓桿、控風險，上海證券交易所、深圳證券交易所及北京證券交易所14日發布通知，經大陸證監會批准，將投資者融資買入證券...

外資唱多！3理由料「大陸今年股匯雙升」 暗示資金將更決定性移入

高盛、博恩斯坦等全球投資機構都賭人民幣與中國大陸股市將於今年上攻，暗示資金將更加決定性地移入中國資產。高盛已經調高對大陸...

大陸去年對加拿大貿易下滑 路透：凸顯北京握有經濟籌碼

在加拿大總理卡尼（Mark Carney）訪問大陸前，大陸海關總署公布數據顯示，大陸從加拿大進口的商品，自2020年以來...

投行：陸AI崛起與算力國產化 但To C發展仍受限市場成熟度

第26屆瑞銀大中華研討會13、14日舉行，瑞銀中國互聯網行業分析師熊瑋14日在媒體分享會上指，2025年中國AI快速發展...

記憶體行業漲價潮持續 佰維存儲淨利預增至520%

佰維存儲14日披露A股記憶體行業上市公司首份2025年業績預告成績單。預計2025年營收人民幣100億元至120億元，年...

