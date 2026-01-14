雪原騎馬走紅 大陸「最颯」文旅女局長墮馬受傷救治中

新疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心主任賀嬌龍，13日傳出因意外事故逝世，隨後有陸媒闢謠，指她目前仍在救治中。賀嬌龍曾因「鮮衣怒馬、馳騁雪原」拍攝宣傳當地旅遊影片走紅，被稱為「最颯」文旅局長，主要從事新疆文旅推廣。

澎湃新聞報導，賀嬌龍日前在工作過程中意外墮馬，搶救無效離世。不過瀟湘晨報、南方都市報稱，賀嬌龍受傷後，目前仍在救治中，去世消息不實，「但情況變動可能較大，請以官方消息為準。」

報導提到，賀嬌龍最近微信朋友圈顯示，在1月6日她仍在轉發「賀嬌龍品味新疆」的視頻號，並配文「不是所有堅持都能抵禦歲月，但若為熱愛，便所向披靡。」

在2021年，時任新疆伊犁州文旅局副局長的賀嬌龍，在拍攝天馬浴河時意外摔入河中，需要其他騎手救上河岸。賀嬌龍當時曾表示，只要能拍出宣傳家鄉的好片，摔到河中也值得。

現年47歲的賀嬌龍為四川射洪人，2009年9月畢業於自治區黨校經濟管理專業，擁碩士研究生學歷。

賀嬌龍曾在2020年身披紅斗篷，在雪原颯爽策馬，為當地旅遊項目代言的短片火遍全網。翌年4月，賀嬌龍從新疆昭蘇縣副縣長調往伊犁州擔任文旅局副局長。隨著賀嬌龍人氣上升，她所在的昭蘇縣、乃至伊犁州也被帶火，之後她便成為「新疆文旅推荐人」之一。

2023年4月，賀嬌龍出任新疆維吾爾自治區農產品品牌建設與產銷服務中心主任，2025年3月獲「全國三八紅旗手」稱號。