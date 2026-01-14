陸成功研發「疊層柔性太陽能電池」 為航天器提供電力保障

快訊

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸的蘇州大學張曉宏教授團隊在柔性太陽能電池領域取得重要突破，成功研發出柔性晶硅鈣鈦礦疊層太陽能電池。（圖／截自央視網）
據大陸央視14日報導，蘇州大學張曉宏教授團隊在柔性太陽能電池領域取得重要突破，成功研發出柔性晶硅鈣鈦礦疊層太陽能電池，攻克了此類電池在效率、穩定性的核心難題。報導指，新太陽能電池為航天器和太空資料中心長期運行提供電力保障，相關成果在國際期刊《自然》發表。

張曉宏稱，該項技術通過將晶硅（結晶矽）與鈣鈦礦2種材料柔性化併疊加，使每一層能分別捕獲不同波段的太陽光，從而吸收比傳統單層電池更廣的光譜能量，顯著提升光電轉換效率。

張曉宏提到，目前太陽能光伏電池廣泛應用於航天器，由於太空環境無法接入任何地面電網，光伏供電已成為支援航天器、太空資料中心長期運行的必然選擇。該成果為柔性光伏技術的大規模應用奠定科學與技術基礎。

