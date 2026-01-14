台灣對美出口比重26年來首次超越陸港 國台辦：兩岸經貿保持增長

大陸近年強調對台經濟合作，不過財政部近日公布數據顯示，2025年全年台灣對美出口占比提升至30.9%，26年來首次超過對大陸與香港的26.6%。對於這是否代表兩岸經濟脫鉤，大陸國台辦發言人朱鳳蓮14日表示，儘管受外部環境不利影響和民進黨當局的持續阻撓破壞，台商投資與兩岸經貿仍然保持增長趨勢。

朱鳳蓮今天主持國台辦例行記者會，會上媒體提出上述數據，詢問這是否代表兩岸經濟出現脫鈎？是否表明大陸對台經濟戰略籌碼下滑？朱鳳蓮做上述回應。

朱鳳蓮列舉陸方統計數據說，2025年1至11月，兩岸貿易額達2853.95億美元，年增長7.3%。其中大陸自台進口2093.90億美元，年增長5.9%；大陸對台出口760.05億美元，年增長11.2%。2025年1至10月，大陸新設台資企業6423家，實際使用台資金額17.5億美元，年增長53%。

朱鳳蓮說，兩岸經濟合作潛力大、韌性強，持續惠及兩岸民生福祉和經濟增長的態勢沒有改變。

她表示，兩岸經濟合作、融合發展，兩岸之間形成的長期互惠互利關係和穩固的產業鏈供應鏈，是經濟規律作用和市場自主選擇的結果。民進黨當局推動所謂的「脫鈎斷鏈」、「新南向政策」、「脫中入美」都無法改變兩岸經濟融合發展的大勢。

同場記者會上，對於紐約時報報導，美國接近與台灣達成貿易協議，美對台進口關稅將降至15%，台積電在亞利桑那州將再投資興建至少5座半導體廠等相關訊息，朱鳳蓮抨擊稱，所謂的協議，是美國以高關稅為手段對台灣實施的經濟掠奪，是一場對台灣「產業抽血」的圖謀，這不僅暴露了「美國優先」的利己本性，更暴露出美國將台灣視為棋子的險惡用心。

朱鳳蓮說，民進黨在關稅談判中未談先跪，在經濟勒索前打左臉送右臉，賣身券越談越多，最終只會摧毀台灣經濟發展前景、損害台灣民眾長遠利益。

對於台積電在美布局相關，朱鳳蓮雖稱，「對於企業經營的個案，我們不作評論」。但她也強調，台灣核心優勢產業被民進黨當局主動出賣，只會讓台灣更加任由美方宰割，喪失經濟競爭力，嚴重損害台灣民眾利益和產業發展前景。

另今年APEC峰會將在深圳舉行，朱鳳蓮再次闡述中方立場，說大陸將按照「一個中國原則」和APEC有關諒解備忘錄的規定和慣例處理「台灣地區」參會事宜。